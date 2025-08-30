Megfájdult a fejünk a zsaruk szóviccétől + videó

Két nigériai drogdílert és harmincmillió forint értékű marihuánát vontak ki a forgalomból a napokban a rendőrök. A Police.hu-n közzétett hír címébe írt szóvicc legalább akkorát ütött, mint amekkorát a drog ütött volna a fogyasztóin: Üllői úti fűk.

A rendőrök ugyanis a VIII. kerületben, az Üllői úton ütöttek rajta egy drogkereskedőn. A 38 éves, nigériai férfi megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, de elfogták és megbilincselték. Körülbelül 400 gramm marihuánát és több mint 120 ezer forintot találtak nála. A rendőrök

átkutatták azt az Üllői úti lakását, ahol elfogták a honfitársát is.

Nála több mint 400 ezer forint és csaknem 500 euró volt, és találtak még 2,5 kilogramm marihuánát, valamint 2,6 millió forintot. Nem sokkal később elkapták több vásárlójukat is. Kábítószer-kereskedelem miatt indítottak eljárást.