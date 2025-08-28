Horváth László: A drogterjesztők az iskolákat is célba vették + videó

A kábítószer súlyos veszélyt jelent a fiatalokra, a drogterjesztők már az iskolákat is célba vették. Erről a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos beszélt csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón, amelyen bejelentették: a rendőrség szeptemberben új, elsősorban az oktatási intézményeket célzó drogmegelőzési programot indít.

Horváth László hangsúlyozta, a kábítószerek elleni küzdelemben elengedhetetlen a szigorú hatósági fellépés, de

a büntető jogszabályok mellett szükség van a közösségek egységes fellépésére, a droghasználat népszerűsítésének elutasítására, továbbá rehabilitációra és prevencióra is.

A cél szerinte a fiatalok, a gyermekek védelme és egészséges fejlődésük biztosítása, hiszen a kábítószer súlyos veszélyt jelent a fiatalokra. A kormánybiztos kiemelte: ebben a helyzetben nemzeti közmegegyezés szükséges annak kimondására, hogy a kábítószer rossz és veszélyes.

Bejelentette, hogy egy új kormányrendelet szerint a 2025/2026-os tanévben civil szervezetek és természetes személyek is segíthetik a drogprevenciós munkát az oktatási intézményekben.

Ezek akkreditációját a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ végzi a kérelmek alapján. A természetes személyek esetében igazolt hároméves szakmai tapasztalat és erkölcsi bizonyítvány a feltétel, és a kérelmeknek tartalmazniuk kell a program részletes leírását és várható hatását.

A kérelmeket az NNGYK szakemberei a beadástól számított 60 napon belül bírálják el – tette hozzá Horváth László.

Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes pedig elmondta: az újonnan induló Rendőrségi drogprevenciós program célja, hogy a jogi, hatósági eszközök mellett a megelőzés erősítésével is visszaszorítsák a droghasználatot, állami és civil szervezetek bevonásával, mert a kábítószer szétrombolja a társadalom szövetét.

A program végrehajtásában – amelyre 215 millió forintot különítettek el – 3049 szakember, köztük 2222 hivatásos rendőr vesz részt; a többiek többségében iskolaőrök.

A vezérőrnagy elmondta, hogy a szeptember 1-jén induló program legfontosabb célterületei az oktatási intézmények, ahol a pedagógusok és szülők bevonásával a drogfogyasztás veszélyeit ismertető workshopokat tartanak. Erre települési fórumokon is fel szeretnék hívni a figyelmet, továbbá addiktológiai programokat indítanak a büntetés-végrehajtási intézményekben, és online is zajlik majd a drogprevenciós tevékenység.