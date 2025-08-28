drogprevenciósjogszabálydroghasználat

Horváth László: A drogterjesztők az iskolákat is célba vették + videó

A gyerekek védelme a fő cél.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 14:35
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kábítószer súlyos veszélyt jelent a fiatalokra, a drogterjesztők már az iskolákat is célba vették. Erről a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos beszélt csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón, amelyen bejelentették: a rendőrség szeptemberben új, elsősorban az oktatási intézményeket célzó drogmegelőzési programot indít.

Horváth László hangsúlyozta, a kábítószerek elleni küzdelemben elengedhetetlen a szigorú hatósági fellépés, de 

a büntető jogszabályok mellett szükség van a közösségek egységes fellépésére, a droghasználat népszerűsítésének elutasítására, továbbá rehabilitációra és prevencióra is.

A cél szerinte a fiatalok, a gyermekek védelme és egészséges fejlődésük biztosítása, hiszen a kábítószer súlyos veszélyt jelent a fiatalokra. A kormánybiztos kiemelte: ebben a helyzetben nemzeti közmegegyezés szükséges annak kimondására, hogy a kábítószer rossz és veszélyes.

Bejelentette, hogy egy új kormányrendelet szerint a 2025/2026-os tanévben civil szervezetek és természetes személyek is segíthetik a drogprevenciós munkát az oktatási intézményekben.

Ezek akkreditációját a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ végzi a kérelmek alapján. A természetes személyek esetében igazolt hároméves szakmai tapasztalat és erkölcsi bizonyítvány a feltétel, és a kérelmeknek tartalmazniuk kell a program részletes leírását és várható hatását.

A kérelmeket az NNGYK szakemberei a beadástól számított 60 napon belül bírálják el – tette hozzá Horváth László.

Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes pedig elmondta: az újonnan induló Rendőrségi drogprevenciós program célja, hogy a jogi, hatósági eszközök mellett a megelőzés erősítésével is visszaszorítsák a droghasználatot, állami és civil szervezetek bevonásával, mert a kábítószer szétrombolja a társadalom szövetét.

A program végrehajtásában – amelyre 215 millió forintot különítettek el – 3049 szakember, köztük 2222 hivatásos rendőr vesz részt; a többiek többségében iskolaőrök.

A vezérőrnagy elmondta, hogy a szeptember 1-jén induló program legfontosabb célterületei az oktatási intézmények, ahol a pedagógusok és szülők bevonásával a drogfogyasztás veszélyeit ismertető workshopokat tartanak. Erre települési fórumokon is fel szeretnék hívni a figyelmet, továbbá addiktológiai programokat indítanak a büntetés-végrehajtási intézményekben, és online is zajlik majd a drogprevenciós tevékenység.

Borítókép: Horváth László, és Töreki Sándor (Fotó: Rendőrség)


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

A Tisza etyeki beszéde leplezte le Magyar Péter hazugságait

Csépányi Balázs avatarja

Ezt hívják buktának: elhangzott az igazságbeszéd, nem lehet tovább hazudozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.