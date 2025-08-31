csúcshőmérsékletidőjárásnyári időminimum hőmérsékletnyárias napsütészivatargomolyfelhőnapsütésőszzápor

Ilyen időre számítsunk az ősz első hetében

Változékony idő várható szeptember első hetében: eleinte még sokat süt a nap és kedden akár 28–34 Celsius-fok is lehet a legmelegebb órákban, majd többfelé kell záporra, zivatarra készülni és a hőmérséklet is kissé csökken, de a hét végére ismét többórás napsütés várható 25–32 fok közötti csúcshőmérséklettel – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 31. 15:48
ILLUSZTRÁCIÓ (FOTÓ: PEXELS)
Hétfőn a pára, köd feloszlása után az ország nyugati felén kevés, keleten több gomolyfelhő képződik, de alapvetően sokat fog sütni a nap. Az északkeleti, keleti tájakon néhány zápor kialakulhat. 

Budapest, 2020. december 5. Szabadtéri sportolók a decemberi napsütésben a Margitszigeten, a Margit hídnál 2020. december 5-én. MTI/Balogh Zoltán
Kellemes időnk lesz (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A déli, délnyugati szél elsősorban a Dunántúlon élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű.

Kedden általában sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután a nyugati határvidéken, estétől a Dunántúlon már másutt is van esély záporra, zivatarra. A déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 12–18 fok között alakul, de az északi völgyekben egy-két fokkal hidegebb lesz, míg a maximum 28–34 fok között várható.

Szerdára virradóra erősen megnövekszik a felhőzet, amely napközben nyugat felől már csökken is, keletről nyugat felé haladva egyre több napsütés valószínű. Összességében többfelé lehet számítani záporra, zivatarra, majd esőre is. Reggelig a Tiszántúlon még kicsi a csapadék esélye, délutántól pedig a Dunántúlon már szűnik a csapadéktevékenység. Az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül. A minimum-hőmérséklet 15–21, a maximum 25–30 fok között alakulhat.

Csütörtökön általában gomolyfelhős, napos idő várható, de keleten magasszintű felhőzet is lesz felettünk. A Dunától keletre egy-egy zápor, kis eséllyel esetleg zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11–17, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27–30 fok között alakul.

Pénteken gyengén vagy közepesen felhős idő és többórás napsütés valószínű, helyenként lehet zápor, zivatar. A délnyugati, nyugati szél napközben megélénkül. Hajnalban 10–18, délután 25–32 fok várható.

Szombaton is gyengén vagy közepesen felhős idő és többórás napsütés valószínű, helyenként lehet zápor, zivatar. A délnyugati, nyugati szél napközben megélénkül. Kora reggel 10–18, délután 25–32 fok valószínű.

Vasárnap gyengén vagy közepesen felhős idő és többórás napsütés valószínű, helyenként lehet zápor, zivatar. A délnyugati, nyugati szél napközben megélénkül. Hajnalban 10–18, délután 25–32 fok között alakul a hőmérséklet.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)

 

