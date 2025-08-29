Levágta a felesége ujját, hogy beléphessen a telefonjába: most Pozsonyban fogták el

Pozsonyban fogták el azt a férfit, akit felesége meggyilkolásával és megcsonkításával gyanúsítanak – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken a Police.hu oldalon.

A felvétel illusztráció (Forrás: Pexels)

A közlemény szerint több késszúrással és vágással öltek meg egy 52 éves asszonyt újpesti lakásában még 2024. december 15-én. Az elkövető az áldozat egyik hüvelykujját is levágta.

Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság ismeretlen tettes ellen indított nyomozást, és az adatok hamar az elhunyt férjére terelték a gyanút.

Kiderült, hogy a férfi azért csonkíthatta meg a feleségét, hogy a nő telefonján a levágott ujj lenyomatát használva beléphessen a netbankba, ahonnan több százezer forintot utalt át saját magának.

Előbb belföldi, majd európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak a 45 éves férfi ellen, akit végül a szlovák rendőrök július 20-án Pozsonyban fogtak el, és augusztus 27-én Rajkánál adták át budapesti kollégáiknak.

Megjegyezték, hogy a nyomozók alig ismerték fel a körözési fotójára nem is hasonlító férfit, aki leborotválta haját és szakállat növesztett.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság emberölés, kifosztás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki a férfit, aki beismerő vallomást tett. A gyanúsítottat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A Fővárosi Főügyészség indítványt tett a gyanúsított férfi letartóztatására annak érdekében, hogy ki lehessen zárni a szökés és a bűnismétlés veszélyét.

Az indítványról a nyomozási bíró várhatóan pénteken dönt.