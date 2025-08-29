Budapesti Rendőr-főkapitányságtelefonPozsonyban

Levágta a felesége ujját, hogy beléphessen a telefonjába: most Pozsonyban fogták el

Brutálisan megcsonkította nejét a gyilkosságot követően a férj, hogy hozzáférhessen a nő telefonjának adataihoz.

Udvardi Levente
2025. 08. 29. 9:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pozsonyban fogták el azt a férfit, akit felesége meggyilkolásával és megcsonkításával gyanúsítanak – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken a Police.hu oldalon.

bilincs Pexels
A felvétel illusztráció (Forrás: Pexels)

A közlemény szerint több késszúrással és vágással öltek meg egy 52 éves asszonyt újpesti lakásában még 2024. december 15-én. Az elkövető az áldozat egyik hüvelykujját is levágta.

Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság ismeretlen tettes ellen indított nyomozást, és az adatok hamar az elhunyt férjére terelték a gyanút.

Kiderült, hogy a férfi azért csonkíthatta meg a feleségét, hogy a nő telefonján a levágott ujj lenyomatát használva beléphessen a netbankba, ahonnan több százezer forintot utalt át saját magának.

Előbb belföldi, majd európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak a 45 éves férfi ellen, akit végül a szlovák rendőrök július 20-án Pozsonyban fogtak el, és augusztus 27-én Rajkánál adták át budapesti kollégáiknak.

Megjegyezték, hogy a nyomozók alig ismerték fel a körözési fotójára nem is hasonlító férfit, aki leborotválta haját és szakállat növesztett.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság emberölés, kifosztás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki a férfit, aki beismerő vallomást tett. A gyanúsítottat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A Fővárosi Főügyészség indítványt tett a gyanúsított férfi letartóztatására annak érdekében, hogy ki lehessen zárni a szökés és a bűnismétlés veszélyét.

Az indítványról a nyomozási bíró várhatóan pénteken dönt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu