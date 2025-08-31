Magyar PéterTűzfalcsoportTisza PártTisza-adóhitelcsomag

Magyar Péter már februárban megemlítette a kétkulcsos adózást

A Nemzetközi Valutaalap egyértelműen a többkulcsos, komplex adózás mellett érvel. A Tisza-adó kidolgozói sem gondolják másként.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 15:33
Fotó: Hatlaczki Balázs
„Már a februári, Partizánnak adott interjújában is arról beszélt Magyar Péter, hogy nem zárja ki a kétkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését” – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Magyar Péter (Forrás: Facebook)
Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A tényfeltáró blog emlékeztet: a beszélgetésben Magyar Péter elmondta, hogy az adózás kérdésében szakpolitikai munkacsoport fogja a javaslatokat megtenni.

Elhangzott az is, hogy 

Magyar Péter egy komplex rendszerben gondolkodik, ami pusztán az egykulcsos SZJA kérdésénél nem áll meg: 

„ez nem olyan, hogy egykulcsos adó vagy kétkulcsos adó”.

Ezután pedig hozzátette, hogy az „egykulcsos adónak van igazságos eleme és van nem igazságos eleme, van gazdaságélénkítő eleme és van nem”.

A blog megjegyzi, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint a progresszív jövedelemadó alkalmas eszköz lehet az egyenlőtlenség kezelésére, amennyiben nem túlzott mértékű.

„Hangsúlyozandó, hogy 

az IMF 2008 óta egyértelműen a többkulcsos, komplex adózás mellett érvel,

 a progresszív adózást a gazdasági növekedést érdemben nem veszélyeztető, a jövedelemegyenlőtlenséget csökkentő eszközként jelölve meg” – olvasható a bejegyzésben, amely arra is kitér, hogy 2008 őszén, a globális pénzügyi válság idején Magyarország nemzetközi hitelcsomagot kapott a Valutaalaptól, az Európai Uniótól és a Világbanktól. Viszont 2013-ban a budapesti IMF-képviselet bezárt, miután az Orbán-kormány teljesen visszafizette az IMF-hitelt.

Mint ahogyan arról lapunk cikkezett, háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék – derült ki egy, a pártvezetésnek készített belső feljegyzésből. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna meg a mostani szja-szint, de 

már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

 Mindezt annak ellenére tervezgetik a Tisza Pártban, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó jelentős csökkentését ígérte.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs) 

 

