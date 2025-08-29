Magyar PéterFideszTisza Párt

Magyar Péter csak körbe-körbe jár, elvesztette a kezdeményezés erejét

Miután a kormány történelmi léptékű gazdasági döntésekkel uralta a nyári politikai napirendet, Magyar Péter látványosan elveszítette a kezdeményezést. A Tisza Párt elnöke nemcsak a kormány pozitív intézkedései miatt sodródott háttérbe, hanem sorozatos kommunikációs és politikai hibái miatt is, amelyek végigkísérték a nyári szerepléseit.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 5:17
Magyar Péter, kezdeményezés, kampány, kommunkáció
Miután a kormány több történelmi léptékű gazdaságpolitikai intézkedést is bejelentett a nyár folyamán, nem meglepő, hogy Magyar Péter képtelenné vált a közbeszéd tematizálására. 

Magyar Péter hónapokig haknizott, csúnyán elbukta a nyarat. (Fotó: Magyar Péter közösségimédia-felülete)

Fontos megjegyezni azonban, hogy a politikus nem csak a kormány pozitív intézkedései miatt veszítette el a politikai napirendet: Magyar Péter számtalan kommunikációs, politikai hibát elkövetett a nyáron.

Románok, az exfeleség megjelenése és a vihar

Magyar Péter nagyváradi útja óta képtelen tematizálni a politikai napirendet. Emlékezetes: a Tisza Párt elnöke május 23-án hatalmas felháborodást váltott ki azzal, hogy egy videójában román földnek nevezte Nagyváradot. 

A politikus népszerűségének az sem segített, hogy éppen ez idő tájt jelent meg a nyilvánosság előtt Varga Judit, és nyilatkozott a baloldali sajtónak egykori férjéről. 

Ha ebben a versenyben egy olyan embernek is, mint ez a Magyar Péter nevű képződmény, adnak pontokat, akkor én ebben nem akarok indulni

– jelentette ki Varga Judit, megjegyezve, hogy „az árulás nem teljesítmény, főleg nem a családunk elárulása”.  Az egykori tárcavezető a Magyar Péter által készített felvételekre úgy reagált: nem bírta már elviselni a bántalmazást, amiben élt, és Magyar Péter ezután 14 hónapig zsarolta a hangfelvétellel.

– Minden ezzel kapcsolatos kérdésre csak akkor fogok válaszolni önöknek, hogy ha legalább három héten keresztül szalagcímben hozzák le, hogy milyen ember az ilyen. Aki, amikor a felesége már nem bírja elviselni azt a hihetetlen drámát és bántalmazást, amiben él, és bejelenti, hogy el akar válni, ezzel az aljas manipulációval élve szépen fogja, és mialatt sírva könyörög, felváltva terrorizálja, hogy nem válhatsz el, elkezd zsarolni – fogalmazott Varga Judit.

Magyar Péter végighaknizta a nyarat

A politikus népszerűségén a júliusi ítéletidő sem segített. A viharos szél fákat döntött ki és vezetékeket szakított le szerte az országban, a tűzoltóknak több mint kétezer helyszínen kellett beavatkozniuk, Magyar Péter ennek ellenére egy kis zápornak nevezte az ítéletidőt, és kritizálta a kormány biztonsági intézkedését a reptérlezárásról. „Volt egy zápor, és emiatt le kellett zárni az egyik terminált, és töröltek minden gépet. Itt is megvolt a repülőrajt” – fogalmazott a bejegyzésében. 

Másnapra azonban sokak kérésére és tanácsára törölte a posztot.

Magyar Péter július elején egy egyhetes olaszországi nyaralással kezdte meg a véget nem érő nyári vakációkörútját. A Tisza elnöke a dél-olaszországi Lecce közelében bérelt ki magának egy méregdrága villát, és az Orange Sun Beachen strandolgatott. Magyar Péter a párját és a gyermekeit is magával vitte – bár a hírek szerint leginkább a telefonjával volt elfoglalva a családja helyett –, és becslések szerint csak a szállásuk másfél és ötmillió forint közötti összegbe került.

Magyar Péter természetesen a Balatont sem hagyta ki, ami annak tükrében meglehetősen érdekes, hogy korábban kihalt és lepusztult Balatonról kommunikált. A Tisza elnöke itt sem aprózta el a vakációzást: a siófoki Mala Gardenben szállt meg két éjszakára, 

ami becslések szerint 715 ezer forintjába kerülhetett.

Magyar Péter a fentieken túl is igyekezett kihasználni a nyári mindennapokat: az udvartartásával közösen eltöltött tiszai kenuzgatása például a számítások szerint 1,4 és hárommillió forint közötti összegbe kerülhetett, de az erdélyi Korondra tett csapatos kiruccanása is 1,5-2 millió forintot emészthetett fel. 

Mindemellett Magyar Péter Izsák és Orgovány közti quadozgatása (becslések szerint 150 ezer forint) és a barátnőjével együtt töltött balatoni sétarepülőzgetése (becslések szerint két főre 180–380 ezer forint) sem volt olcsó mulatság. Mindezek mellett visszafogott becslések szerint eddig összesen 2-2,5 millió forintba kerülhetett a vidéki túrák szállásköltsége, de ezeket az állomásokat veteránautózgatással, motorozgatással, táncolgatós csónakázással, hintózgatással, görnyedt háttal kivitelezett lovaglással is feldobta Magyar Péter, így ez az összeg akár a többszörösére is nőhetett.

Erősödtek a kormánypártok

Néhány nappal ezelőtt az Index birtokába jutott belső feljegyzés szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadót vezetne be. A gyakorlatban csak egy szűk réteg maradna a jelenlegi 15 százalékos adószinten, az átlagbér már a 22 százalékos sávba esne, az 1,25 millió forint feletti jövedelmek pedig a 33 százalékos sávba kerülnének. Mindezt annak ellenére tervezgetik a Tisza Pártban, hogy 

Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó jelentős csökkentését ígérte.

A fentiek fényében nem meglepő, hogy a nyári hónapokban növekedett a kormánypártok támogatottsága a Tisza Párttal szemben. A Nézőpont Intézet augusztus végi adatai szerint a biztos pártválasztók körében a Fidesz–KDNP 46 százalékon, a Magyar Péter vezette Tisza Párt 38 százalékon áll.

 

A Magyar Nemzetben megjelent kutatás összegzése szerint a Tisza Párt 2025 nyarán nem tudta megtalálni a hangsúlyos politikai témákat és üzeneteket. 

Magyar Péter ismételt országjárása sem hozott érdemi változást a párt támogatottságában. 

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója a Hír TV-nek elmondta: Magyar Péter valójában egy nyári kampánykörutat összekötött a pihenéssel. Az elemző felidézte: Magyar Péternek állítólagosan volt egy-két történelmi beszéde, de másnap ezek már nem határozták meg a közbeszédet.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Magyar Nemzet)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

