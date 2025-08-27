Mandoki SoulmatesLeslie Mandoki SoulmatesMándoki László Mandoki Soulmatesleslie mándokijubileumi koncert

Még néhány napig visszanézhető a Mandoki Soulmates ünnepi koncertje + videó

Jubileumi koncertet adott az együttes Szent István napja alkalmából.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 21:48
Fotó: VIDOR GERGELY
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Mandoki Soulmates. Ahogy ígérték, a Budai Vár falai között ezen az estén nem márványból vagy bronzból, hanem hangjegyekből és érzelmekből épült emlékmű. A Szentháromság tér fölött gyülekező felhők és az eső játéka a fénnyel nem zavarta, hanem kísérte a Mandoki Soulmates jubileumi koncertjét. Leslie Mandoki és világsztárokból álló barátai öt évtized szabadságvágyát ünnepelték, amely egyszerre volt történelmi időutazás és jövőbe mutató hitvallás.

Budapest, 2025. augusztus 21.Leslie Mandoki a Mándoki Soulmates zenekar Szent István-napi programsorozathoz kapcsolódó koncertjén a budai Várban 2025. augusztus 21-én.MTI/Bodnár Boglárka
A Mándoki Soulmates zenekar koncertje a budai Várban augusztus 21-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A több ezer fős közönség már az első akkordnál egyetlen szívként kezdett  el dobogni. A We Stay Loud sodró lendülete kijelölte az est ritmusát: hangosnak maradni a zene, az emberség és a szabadság nevében. Tony Carey (Room With A View) bensőséges lírája, Richard Bona varázslatos szólója és John Helliwell fúvósainak baráti melege új és új dimenziókat nyitottak.

A Supertramp-himnuszok, Logical Song, Breakfast in America, Give A Little Bit, It’s Raining Again kórussá változtatták a teret. Az eső közben hol eleredt, hol elállt, mintha maga a természet is részt vett volna a koncert dramaturgiájában.

A Bartók-inspirálta Hungarian Pictures szvit ragyogott. A Children’s Dance játékossága, az Evening in the Village mély melankóliája és a kétnyelvű Kis kece lányom olyan hidat épített múlt és jelen között, amely ritkán születik meg színpadon.

Júlia Mandoki előadásában a Szomorú vasárnap az este egyik legmegrendítőbb pillanata lett: személyes vallomás, amelyben a nemzeti emlékezet és az emberi fájdalom egyaránt megszólalt, miközben édesapja mögötte állva kísérte a generációk találkozásának szimbólumaként.

Külön hangsúlyt kapott az új korszak zenei manifesztuma, az A Memory of Our Future című konceptalbum dalai, amely egyszerre idézte fel a jelen bizonytalanságait és hirdette a közös jövő iránti felelősséget. Ez az album egy igazi zenei iránytű: a béke, az emberség és az európai egység himnusza, amelyet a nemzetközi szakma a humanizmus ünnepévé emelt. Amikor felcsendült, a közönség arcán látható volt, hogy mindenki saját történetét, saját félelmét és saját reményét hallotta vissza benne.

Leslie-t és a Mandoki Soulmates-t sikerei a Rock and Roll Hall of Fame falai közé repítette, de a legnagyobb elismerés talán mégis itthon, szülővárosában érte, amikor a koncerten felcsendült az Ahol születtem című dal,

mely olyan erővel szólalt meg, mintha egyszerre sűrítette volna magába öt évtized minden állomását: a Bem Klub lázadását, a bátor menekülést, a világ legnagyobb színpadain aratott sikereket és a hazatérés ünnepét. A közönség könnyes szemmel, lélegzet-visszafojtva hallgatta Leslie énekét, amelyben egyszerre rezgett a honvágy, a veszteség és a diadal… az út végül visszavezette oda, ahol született. Így vált a dal személyes önéletrajzból közös himnusszá, magyar vallomássá és egyetemes üzenetté, hisz a szabadság keresése soha nem szakíthat el végleg a gyökerektől. Az est lezárásában pedig Lennon Imagine dala szólalt meg.

Budapest, 2025. augusztus 21. Leslie Mandoki a Mándoki Soulmates zenekar Szent István-napi programsorozathoz kapcsolódó koncertjén a budai Várban 2025. augusztus 21-én. MTI/Bodnár Boglárka
Leslie Mandoki a Mándoki Soulmates zenekar Szent István-napi programsorozathoz kapcsolódó koncertjén a budai Várban 2025. augusztus 21-én.
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

 

Leslie Mandoki,  a szabadság történetmesélője

Leslie Mandoki színpadi jelenléte ezen az estén is túlmutatott a zenén. Életútja, amely a hetvenes évek Bem Klubjából indult, a diktatúra elől föld alatti alagúton át vezetett Nyugatra, majd a világ legnagyobb színpadaira. Minden hangja, minden dobütése, minden gesztusa erkölcsi állásfoglalás volt: a művészete mint életforma, a szabadságvágy mint emberi kötelesség van jelen az életében.

Mint jól tudjuk, a Mandoki Soulmates nem egyszerűen szupergroup, hanem egy szellemi közösség, lélektársak szövetsége. Egy olyan formáció, ahol generációk, kultúrák és műfajok találkoznak, hogy együtt hozzanak létre valamit, ami több, mint a részek összessége. Ez Leslie Mandoki egyik  legnagyobb életműve: hidakat építeni hangokból, gondolatokból és emberi értékekből. A közönség bőrig ázott, de  tisztelettel állta végig a közel négyórás koncertet, hisz mindenki érezte, hogy részese valami maradandónak.

A szabadság nem örökség, hanem küldetés, amit nap mint nap újra meg kell védenünk. Hangosak maradunk mindvégig, a zenéért, az emberségért és a jövőért

– hangsúlyozta Leslie Mandoki.

Az együttes jubileumi koncertje visszanézhető szeptember 7-ig a Mandoki Soulmates YouTube-csatornáján.

Borítókép: A Mándoki Soulmates ünnepi koncertje a budai Várban (Fotó: Mándoki Soulmates / Facebook)


