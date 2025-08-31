MÁV-csoportállomásnapijegy

Nagyot újított a MÁV: nem kell internet az online jegyek bemutatásához + videó

Az új MÁV+ app folyamatosan bővül újabb funkciókkal, az év végére mindent tudni fog, amit a régi alkalmazás, sőt annál többet is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 11:16
illusztráció Fotó: MTVA/Jászai Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Új funkció került a MÁV+ appba, a bérlet widget. Hegyi Zsolt a MÁV-csoport vezérigazgatója közösségi oldalán arról írt, hogy a fejlesztésnek köszönhetően ki lehet „tűzni” a telefon főképernyőjére a bérletet vagy napijegyet, így akár offline módban is be lehet mutatni azokat.

A widget mellett mostantól más újdonság is elérhető az alkalmazásban. Megjelent például a shortcut, amely segítségével egy hosszabb gombnyomás után azonnal megnyithatók a leggyakrabban használt menüpontok, a „Tervezés” fülre pedig felkerült a „Kedvenc” funkció is, amivel az utasok 

állomásokat, településeket vagy akár pontos címeket jelölhetnek meg, amelyeket a felhasználói fiókjukhoz mentve minden eszközről elérhetnek.

Az új MÁV+ app folyamatosan bővül újabb funkciókkal, az év végére mindent tudni fog, amit a régi app, sőt annál többet is. Az átmeneti időszakban pedig az alkalmazás két verziója egymás mellett él, párhuzamosan elérhető.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Jászai Csaba) 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTarr

Mindent? Tényleg?

Bayer Zsolt avatarja

Tarr volt lelkész elvtárs halhatatlan mondatát ne feledjük soha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu