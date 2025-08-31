Nagyot újított a MÁV: nem kell internet az online jegyek bemutatásához + videó

Új funkció került a MÁV+ appba, a bérlet widget. Hegyi Zsolt a MÁV-csoport vezérigazgatója közösségi oldalán arról írt, hogy a fejlesztésnek köszönhetően ki lehet „tűzni” a telefon főképernyőjére a bérletet vagy napijegyet, így akár offline módban is be lehet mutatni azokat.

A widget mellett mostantól más újdonság is elérhető az alkalmazásban. Megjelent például a shortcut, amely segítségével egy hosszabb gombnyomás után azonnal megnyithatók a leggyakrabban használt menüpontok, a „Tervezés” fülre pedig felkerült a „Kedvenc” funkció is, amivel az utasok

állomásokat, településeket vagy akár pontos címeket jelölhetnek meg, amelyeket a felhasználói fiókjukhoz mentve minden eszközről elérhetnek.

Az új MÁV+ app folyamatosan bővül újabb funkciókkal, az év végére mindent tudni fog, amit a régi app, sőt annál többet is. Az átmeneti időszakban pedig az alkalmazás két verziója egymás mellett él, párhuzamosan elérhető.