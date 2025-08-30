Nem ér véget a MÁV-nál a nyár

Az utószezoni menetrend bevezetésével szeptember 1-jétől egészen szeptember 21-ig továbbra is sűrűbben indulnak a vonatok a Balaton partjára, és több férőhely áll az utasaink rendelkezésére – derült ki a MÁV közleményéből. Változatlanul biztosítják a kerékpárszállítási lehetőséget is, és a part menti nagyobb települések sem csak az alapütemű, átlagosan óránként közlekedő vonatokkal lesznek elérhetők, hanem további utószezoni járatok fedélzetén is.

A főváros és a déli partszakasz között a Balaton és a Tópart intercityket, valamint a Déli-Parti interrégiókat tudják választani az utasaok – írta a MÁV. A Balaton intercitykben 1. osztályú kocsik és étkezőkocsik is közlekednek, amelyeken az Utasellátó nyári kínálattal várja az utasokat. A főszezon után ugyan már csak hétvégéken, de a Jégmadár expresszvonat továbbra is szolgálatba áll korszerű, légkondicionált KISS emeletes motorvonattal. A Bagolyvonatok idén is járnak péntek és szombat éjszakánként Keszthely és a Déli pályaudvar között.

Az északi part megközelítését is könnyebbé teszi a vasúttársaság: a Kék Hullám expresszvonatok, a Vízipók sebesvonatok és a Katica interrégiók teszik gyorsabbá, kényelmesebbé a főváros felől és felé. A naponta kétóránként induló Kék Hullám expresszvonatokkal érhető el a leggyorsabban Balatonfüred és Balatonalmádi a fővárosból.

A nyugat-dunántúli térség vasúti kapcsolatait a Balatonnal a kétóránként közlekedő Helikon interrégiók biztosítják Győr–Keszthely között, míg a Tanúhegy sebesvonat hétvégente, a Lesence sebesvonat mindennap Szombathelyről indul.

A népszerű Fenyves sebesvonatok Kaposvár és Tapolca között továbbra is kétóránként közlekednek, több járat pedig a főszezonhoz hasonlóan Pécsig meghosszabbított útvonalon közlekedik. Továbbá Tapolca és Keszthely, valamint Keszthely és Fonyód között menetrend szerinti MÁVBUSZ-ok is segítik az eljutást.

Arra érdemes figyelni, hogy a kiemelt balatoni járatokon, mint a Tópart és Balaton intercityken, a Jégmadár és Kék Hullám expresszeken szeptember 21-ig, a helyjegy váltása kötelező – kivéve a Balaton partjánál lévő szakaszokat, ahol helyjegy nélkül is lehet utazni.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook-bejegyzésében arról beszélt, hogy az utószezoni menetrend minden eddiginél nagyobb kapacitást biztosít a Balatonhoz.