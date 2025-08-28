Holttestre bukkantak a balatonkenesei strandon csütörtökön délután – erősítette meg a Delta Hírek értesüléseit Vajda Eszter rendőrségi szóvivő.
Női holttestre bukkantak a bóják közelében a strandolók a Balatonban
Gyanús volt, ami a bóják előtti részen lebegett.
A 80 év körüli budapesti nő egyedül ment be a tóba. A strandolók többször is látták bemenni, azonban az egyik alkalommal már nem tudott kijönni a vízből. A nő teste még a bójákon belül lebegett, a partról vették észre.
További Belföld híreink
A helyszínre mentőket is hívtak, és bár próbálták újraéleszteni, nem sikerült. A portál értesülései szerint a nő vízbe fulladhatott, de egyelőre azt sem lehet kizárni, hogy rosszul lett a vízben.
A rendőrök általános közigazgatási rendtartás keretén belül vizsgálják a haláleset körülményeit – fűzték hozzá.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Csak egyszer tette ki a lábát a házból a nő, de miután hazaért a céges buliból, egy életre megbánta, hogy elment
Egy szívesség anatómiája.
Magyar Péter elfogyasztotta újabb barátnőjét? Elszólta magát a Tisza elnöke
Mire nem jó az országjárás: a Tisza-vezér elkottyanthatta, hogy megint egyedül maradt.
Bolgár György ereiben megfagyott a vér: kollégája Orbán Viktor mellé állt Ajsa Luna ügyében + videó
A balos újságírók a karibi származású előadó Himnusz-gyalázását tárgyalták, amikor váratlan fordulatot vett a beszélgetés.
Elárasztották Orbán Viktor oldalát a tiszás kamuprofilok, Magyar Péter sírva könyörög, hogy segítsenek
Nagy a baj Magyar Péterék háza táján, miután lebuktak, bevetették a netes trollhadseregüket is.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Csak egyszer tette ki a lábát a házból a nő, de miután hazaért a céges buliból, egy életre megbánta, hogy elment
Egy szívesség anatómiája.
Magyar Péter elfogyasztotta újabb barátnőjét? Elszólta magát a Tisza elnöke
Mire nem jó az országjárás: a Tisza-vezér elkottyanthatta, hogy megint egyedül maradt.
Bolgár György ereiben megfagyott a vér: kollégája Orbán Viktor mellé állt Ajsa Luna ügyében + videó
A balos újságírók a karibi származású előadó Himnusz-gyalázását tárgyalták, amikor váratlan fordulatot vett a beszélgetés.
Elárasztották Orbán Viktor oldalát a tiszás kamuprofilok, Magyar Péter sírva könyörög, hogy segítsenek
Nagy a baj Magyar Péterék háza táján, miután lebuktak, bevetették a netes trollhadseregüket is.