Női holttestre bukkantak a bóják közelében a strandolók a Balatonban

Gyanús volt, ami a bóják előtti részen lebegett.

Magyar Nemzet
Forrás: Delta Hírek2025. 08. 28. 16:17
illusztráció Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Holttestre bukkantak a balatonkenesei strandon csütörtökön délután – erősítette meg a Delta Hírek értesüléseit Vajda Eszter rendőrségi szóvivő. 

A 80 év körüli budapesti nő egyedül ment be a tóba. A strandolók többször is látták bemenni, azonban az egyik alkalommal már nem tudott kijönni a vízből. A nő teste még a bójákon belül lebegett, a partról vették észre. 

A helyszínre mentőket is hívtak, és bár próbálták újraéleszteni, nem sikerült. A portál értesülései szerint a nő vízbe fulladhatott, de egyelőre azt sem lehet kizárni, hogy rosszul lett a vízben. 

A rendőrök általános közigazgatási rendtartás keretén belül vizsgálják a haláleset körülményeit – fűzték hozzá. 

