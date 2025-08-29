Orbán Balázs: Magyarországnak kulcsország-stratégiában érdemes gondolkodnia

Magyarországnak kulcsország-stratégiában érdemes gondolkodnia, és az, hogy egy ország kulcsország lesz, azon múlik, miként találja meg a szerepét a nemzetközi világrendben - jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója Tihanyban, a Tranzit Fesztiválon.

Orbán Balázs és Szentiványi István a Tranziton (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Orbán Balázs a Kompország vagy hídország című vitában, amelyben Szent-Iványi István külpolitikai szakértő volt a partnere, azt mondta: egy ország számára létfontosságú az egyensúly megtalálása. Szerinte fontos, hogy

az összes nagyhatalom és a nagy mozgás, ami körülötte történik a világban, mind abba az irányba hasson,

hogy az ország gazdaságilag, társadalmilag, politikailag és külpolitikailag is erősödjön.

„Ha ezt a fordítókorongot, nyitó-, indítókulcsot megtalálja, működni tud, és kulcsország tud lenni a saját térségében, ha nem, akkor besimul, és követő, autopilóta üzemmódra van kárhoztatva” – fogalmazott Orbán Balázs. Hangsúlyozta: a kulcsország szerep nem a mérettől vagy a népességtől függ. Példaként Svájcot és Szingapúrt említette.

Szent-Iványi István szerint csak az az ország lehet kulcs- vagy sikeres ország, amelyet erre a teljesítménye feljogosít, és amely vonzó példát tud nyújtani. Az Európai Unió szervezeti kultúrája alapvetően a konstruktív és a jóhiszemű együttműködés kultúrája, ezt egyáltalán nem tapasztalom a magyar kormány részéről – mondta.

Orbán Balázs ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy Magyarországnak ma a 20. század egyes korszakaival összemérve is jó időszaka van: stratégiai együttműködést folytat az Egyesült Államokkal, Kínával, Oroszországgal, Törökországgal és a feltörekvő arab államokkal, miközben az Európai Unió tagjaként 30 szakpolitikai területen 26 tagállammal működik együtt napi szinten.

Olyan rendszert szerettünk volna összehozni – és nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy ez a rendszer beálljon –, hogy minden nagyhatalom érdekelt legyen Magyarország stabilitásában és sikerében. Továbbá Magyarország benne van a nemzetközi együttműködésekben, alakítója a történéseknek

– jelentette ki. „ Európa mi vagyunk, felelősségünk alakítani Európát, és ha Európa nem a mi érdekeinknek megfelelő irányba megy, küzdeni kell az irányváltás érdekében” – fogalmazott. A migrációról szólva kijelentette: az EU-t olyan kérdések feszítik, amelyekben logikailag lehetetlen a kompromisszum.