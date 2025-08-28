Bayer ZsoltOrbán ViktorWoody AllenAmbrózy Áron

Pikk Bayerrel és Ambrózyval — Közös halállistán Woody Allen és Bayer Zsolt + videó

Eddig is sokat tudtunk az ukrán halállistáról, de most még több kiderül erről is a Pikkben, azaz politikailag inkorrekt adásunkban. Podcastműsorunkban szó lesz a betiltott orosz kultúráról és szerzőkről, de a hosszú időre visszanyúló amerikai segítségnyújtás sem marad ki a beszélgetésből. A Pikk végén a Tisza-adót is górcső alá veszi Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 21:59
Kezdjük csak pikírten, ugyanis Ambrózy kollégát megeszi a sárga irigység, amiért ő nem került fel arra az ukrán halállistára, ahol Bayer Zsolt már jó ideje fenn van Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter társaságában. A Mitrovec adatbázisába Woody Allen amerikai író, filmrendező is bekerült, ugyanis egy videokonferencián vett részt a Moszkvai Nemzetközi Filmhéten, ahol munkásságáról és az Oroszországgal való kapcsolatáról is beszélt. 

Ez az ukránoknak nagyon nem tetszett, mert az az elvárásuk a Nyugat felé, hogy száműzzük az orosz kultúrát az életünkből- fogalmazott Ambrózy. Hozzátette azt is, hogy vannak rossz emlékeink a Szovjetunóiról, de eszébe nem jutna, hogy száműzze az orosz kultúrát. Szolzsenyicin nélkül például nehéz lenne megérteni a Gulágot — tette hozzá Bayer. Kollégáink megbeszélték azt is, hogy annak idején a nácik a zsidó fizikusokat és matematikusokat távolították el a közéletből, majd rátértek arra, mi lenne, ha az ukránok is hasonlóan cselekednének, mert például a periódusos rendszer nélkül nehéz lenne az élet.

De ha már halállista, nem mentek el szótlanul a 2014-ben kezdődött Sztyepan Bandera kultusza mellett, akik listáznak, halálbrigádot alakítottak, és készülnek az Európai Unióba, de ez ellen még senki nem szólalt fel.

A műsorban itt nem hagyták abba munkatársaink a nagyvilág dolgait, Grönlandtól eljutottak az amerikai segítségnyújtás különféle formáihoz, kontinenseken és gyarmati birodalmakon átívelő beszélgetésbe fogtak a megszokott stílusukban.

Az adás végén visszatértek Magyarországra, amikor a Tisza Párt adórendszerének tervét elemezték, ahol simogatásról szó sem volt.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

