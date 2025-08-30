Rákay Philip: Egymásban kell tartanunk a lelket!

– Amikor a 2002 és 2010 közötti nyolc évben a baloldali kormányzat tönkretette a hazánkat, mi baloldali, polgári, keresztény, jobboldali, patrióta emberek egymásra találtunk. Ezrével alakultak a polgári körök, és egymásban tartottuk a lelket. Ma pont ugyanerre van szükségünk, csak itt, a digitális térben – mondta a Digitális Polgári Kör közösségi oldalára feltöltött videójában Rákay Philip.

A Digitális Polgár Kör nagykövete beszélt arról is, hogy szeptember 20-án lesz a Digitális honfoglalás – A gyűlés című rendezvény a Papp László Arénában, amire még várják a jelentkezőket.

– Találkozzunk szeptember 20-án a Papp László Arénában, mutassuk meg az erőnket! Regisztráljatok ezen a linken: https://dpkor.hu/digitalis-honfoglalas – tette hozzá Rákay Philip.