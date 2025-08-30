Digitális Polgári KörDigitális honfoglalás – A gyűlésRákay Philip

Rákay Philip: Egymásban kell tartanunk a lelket!

Jön a Digitális honfoglalás.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 13:39
– Amikor a 2002 és 2010 közötti nyolc évben a baloldali kormányzat tönkretette a hazánkat, mi baloldali, polgári, keresztény, jobboldali, patrióta emberek egymásra találtunk. Ezrével alakultak a polgári körök, és egymásban tartottuk a lelket. Ma pont ugyanerre van szükségünk, csak itt, a digitális térben – mondta a Digitális Polgári Kör közösségi oldalára feltöltött videójában Rákay Philip.

A Digitális Polgár Kör nagykövete beszélt arról is, hogy szeptember 20-án lesz a Digitális honfoglalás – A gyűlés című rendezvény a Papp László Arénában, amire még várják a jelentkezőket.

– Találkozzunk szeptember 20-án a Papp László Arénában, mutassuk meg az erőnket! Regisztráljatok ezen a linken: https://dpkor.hu/digitalis-honfoglalas – tette hozzá Rákay Philip.

 

Borítókép: Rákay Philip (Forrás: Facebook) 
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

