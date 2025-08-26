Rapid délutáni friss – Padlássöprés: így csinálná a Tisza Párt + videó

Komcsi tempóban nyomná kormányon Magyar Péter. Zsebeket kifordítani, mindent be a közösbe, amiből majd megvalósulnak a nagy álmok. De minimum az ukránok támogatása. Megjegyzésként ennyi. Ugyanis az Index birtokába került a Tisza Párt adótervezete, a dokumentumot nyilvánosságra is hozták, amelyben az szerepel, hogy sokkal több adót kellene fizetnünk megdolgozott forintjaink után, megnyirbálnák a családok kedvezményeit, valamint az édesanyák se számíthatnak semmi jóra.

Kreft-Horváth Márk emlékeztetett, hogy a 2010 előtti háromsávos adórendszert vezetné vissza Magyar Péter. Kis Ferenc szerint az teljesen nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt holdudvarában a szakértői körökben dolgoznak ilyen anyagokon, mert legkésőbb a kampányhajrában elő kell jönniük valamiféle ajánlattal a választóknak. Hozzátette, hogy gazdasági és költségvetési nonszensz, amit ígéretek címén megfogalmaz fórumain a Tisza-vezér, aki adócsökkentésről vizionál, ígérget, miközben a háttérben már világosan látszik, hogyan akarja megsarcolni az embereket. Kreft-Horváth Márk szerint kibújt a szög a zsákból és véleménye szerint nem ez volt az utolsó a választásig.

Kollégáink áttértek a német kancellár beszédére, aki szintén megfogalmazta, hogy Európa nem jó irányba halad. Őszintén elmondta, hogy gazdasági problémák vannak, amelyek nem most kezdődtek.