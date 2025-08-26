Rendkívüli

Több százezer forintot buknának havonta az orvosok is, ha megvalósulna Magyar Péter terve

Friedrich Merzmagyar Péterkancellár

Rapid délutáni friss – Padlássöprés: így csinálná a Tisza Párt + videó

Nem elégedett a jelenlegi adórendszerrel a Tisza Párt, ezért nagyon durván megemelné az szja-t és megnyirbálná a családi támogatásokat is Magyar Péter. Persze, ezt is tagadja. A Rapid mai adásában Friedrich Merz német kancellár beszédéről is véleményt mond majd Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet újságírója és Kis Ferenc, a Mediaworks főmunkatársa.

Munkatársunktól
2025. 08. 26. 18:03
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komcsi tempóban nyomná kormányon Magyar Péter. Zsebeket kifordítani, mindent be a közösbe, amiből majd megvalósulnak a nagy álmok. De minimum az ukránok támogatása. Megjegyzésként ennyi. Ugyanis az Index birtokába került a Tisza Párt adótervezete, a dokumentumot nyilvánosságra is hozták, amelyben az szerepel, hogy sokkal több adót kellene fizetnünk megdolgozott forintjaink után, megnyirbálnák a családok kedvezményeit, valamint az édesanyák se számíthatnak semmi jóra.

Kreft-Horváth Márk emlékeztetett, hogy a 2010 előtti háromsávos adórendszert vezetné vissza Magyar Péter. Kis Ferenc szerint az teljesen nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt holdudvarában a szakértői körökben dolgoznak ilyen anyagokon, mert legkésőbb a kampányhajrában elő kell jönniük valamiféle ajánlattal a választóknak. Hozzátette, hogy gazdasági és költségvetési nonszensz, amit ígéretek címén megfogalmaz fórumain a Tisza-vezér, aki adócsökkentésről vizionál, ígérget, miközben a háttérben már világosan látszik, hogyan akarja megsarcolni az embereket. Kreft-Horváth Márk szerint kibújt a szög a zsákból és véleménye szerint nem ez volt az utolsó a választásig.

Kollégáink áttértek a német kancellár beszédére, aki szintén megfogalmazta, hogy Európa nem jó irányba halad. Őszintén elmondta, hogy gazdasági problémák vannak, amelyek nem most kezdődtek.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Egy nagyszerű idős úr!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.