Sokan vizsgáltatták meg magukat a városligeti mentőnapon

Több tucatnyian vért is adtak, de sokan kértek állapotfelmérést és a látogatók érdeklődtek az egészségnevelés iránt is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 16:05
Sokan érdeklődtek a szűrővizsgálatok iránt a városligeti mentőnapon (Forrás: Facebook)
Több ezren vettek részt szombaton a városligeti mentőnapon, a programok közül az ingyenes egészségügyi szűrések, a gyerekprogramok és a mentési bemutatók voltak a legkeresettebbek – közölte az Országos Mentőszolgálat.

A felvétel illusztráció
A felvétel illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Az előzetes adatok szerint a Helybe visszük a szűrővizsgálatokat programban 

az Országos Kórházi Főigazgatóság által biztosított szűrőpontokat csaknem 250-en keresték fel:

 69 ember esetében történt kardiológiai és kapcsolódó vizsgálat, 10-nél nőgyógyászati, 34-nél szájüregi szűrés, továbbá 100-nál is több esetben zajlott állapotfelmérés és egészségnevelés.

Arra is kitértek, hogy a véradást az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közösen szervezte, 

58 ember adott vért a különleges véradóbuszban.

A szűréseken többek között PSA-szűrést, vérnyomás- és vércukorszintmérést, valamint dietetikai tanácsadást vehettek igénybe a látogatók.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)

 


 


 

