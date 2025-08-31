Sokan vizsgáltatták meg magukat a városligeti mentőnapon

Több ezren vettek részt szombaton a városligeti mentőnapon, a programok közül az ingyenes egészségügyi szűrések, a gyerekprogramok és a mentési bemutatók voltak a legkeresettebbek – közölte az Országos Mentőszolgálat.

A felvétel illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Az előzetes adatok szerint a Helybe visszük a szűrővizsgálatokat programban

az Országos Kórházi Főigazgatóság által biztosított szűrőpontokat csaknem 250-en keresték fel:

69 ember esetében történt kardiológiai és kapcsolódó vizsgálat, 10-nél nőgyógyászati, 34-nél szájüregi szűrés, továbbá 100-nál is több esetben zajlott állapotfelmérés és egészségnevelés.

Arra is kitértek, hogy a véradást az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közösen szervezte,

58 ember adott vért a különleges véradóbuszban.

A szűréseken többek között PSA-szűrést, vérnyomás- és vércukorszintmérést, valamint dietetikai tanácsadást vehettek igénybe a látogatók.