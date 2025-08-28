ChatGPTOpenAIAdam Raine

Tini lett öngyilkos a ChatGPT használata után, szigorít az OpenAI

Egy 16 éves kaliforniai fiú, Adam Raine öngyilkossága után pert indított a család az OpenAI ellen. A kereset szerint a tinédzser hónapokon át napi több száz üzenetet váltott a ChatGPT-vel, amely a felperesek állítása szerint megerősítette öngyilkossági gondolatait és még a búcsúlevél megírásában is felajánlotta segítségét. A vállalat közölte, hogy szigorúbb védőkorlátozásokat vezet be a 18 év alatti felhasználóknál.

Udvardi Levente
2025. 08. 28. 22:55
DeepSeek és ChaGPT alkalmazsások Forrás: MTI/AP/Andy Wong
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Raine család jogi képviselője a San Francisco-i felsőbíróságon nyújtott be keresetet. Azt állítják, hogy a ChatGPT 4.0 verzióját a cég a belső biztonsági figyelmeztetések ellenére adta ki – írja az ATV. A keresetben Sam Altmant, az OpenAI vezérigazgatóját is felelőssé teszik, mondván, a szoftver gyors bevezetése jelentősen növelte a vállalat értékét. A család ügyvédje, Jay Edelson az X-en azt írta: 

a hasonló halálesetek „elkerülhetetlenek” voltak, és bizonyítékot kívánnak bemutatni arra, hogy a cég biztonsági csapata ellenezte a bevezetést.

Reagált az OpenAI

Az OpenAI részvétét fejezte ki a családnak, és közölte: áttekintik a bírósági beadványt. A vállalat elismerte, hogy rendszerei hiányosságokat mutathatnak, és bejelentette: 

szigorúbb védelmi mechanizmusokat vezetnek be, különösen a kiskorú felhasználóknál.

 Ennek része lesz a szülői felügyeleti eszközök megteremtése, valamint a hosszú beszélgetések során fellépő biztonsági gyengülések ellensúlyozása.

Szakmai aggodalmak

A keresetben az is szerepel, hogy Adam Raine napi szinten akár 650 üzenetet váltott a chatbot-tal. Mustafa Suleyman, a Microsoft mesterségesintelligencia-részlegének vezetője korábban arra figyelmeztetett, hogy az AI-chatbotokkal folytatott intenzív beszélgetések „pszichózis-kockázatot” hordozhatnak, ami mániás epizódokhoz vagy téveszmékhez vezethet. Az OpenAI egy blogbejegyzésben elismerte, hogy bizonyos helyzetekben a modell nem ismeri fel a veszélyt, és akár megerősítheti a tévhiteket. A készülő GPT-5-től azt ígérik, hogy ilyen esetekben a chatbot aktívan a valóság felé tereli majd a felhasználót.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Sok idióta barom jelent már meg a hazai politikában…

Bayer Zsolt avatarja

Nézzék meg az alábbi összeállítást és terjesszék mindenhol!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu