Tini lett öngyilkos a ChatGPT használata után, szigorít az OpenAI

A Raine család jogi képviselője a San Francisco-i felsőbíróságon nyújtott be keresetet. Azt állítják, hogy a ChatGPT 4.0 verzióját a cég a belső biztonsági figyelmeztetések ellenére adta ki – írja az ATV. A keresetben Sam Altmant, az OpenAI vezérigazgatóját is felelőssé teszik, mondván, a szoftver gyors bevezetése jelentősen növelte a vállalat értékét. A család ügyvédje, Jay Edelson az X-en azt írta:

a hasonló halálesetek „elkerülhetetlenek” voltak, és bizonyítékot kívánnak bemutatni arra, hogy a cég biztonsági csapata ellenezte a bevezetést.

Reagált az OpenAI

Az OpenAI részvétét fejezte ki a családnak, és közölte: áttekintik a bírósági beadványt. A vállalat elismerte, hogy rendszerei hiányosságokat mutathatnak, és bejelentette:

szigorúbb védelmi mechanizmusokat vezetnek be, különösen a kiskorú felhasználóknál.

Ennek része lesz a szülői felügyeleti eszközök megteremtése, valamint a hosszú beszélgetések során fellépő biztonsági gyengülések ellensúlyozása.

Szakmai aggodalmak

A keresetben az is szerepel, hogy Adam Raine napi szinten akár 650 üzenetet váltott a chatbot-tal. Mustafa Suleyman, a Microsoft mesterségesintelligencia-részlegének vezetője korábban arra figyelmeztetett, hogy az AI-chatbotokkal folytatott intenzív beszélgetések „pszichózis-kockázatot” hordozhatnak, ami mániás epizódokhoz vagy téveszmékhez vezethet. Az OpenAI egy blogbejegyzésben elismerte, hogy bizonyos helyzetekben a modell nem ismeri fel a veszélyt, és akár megerősítheti a tévhiteket. A készülő GPT-5-től azt ígérik, hogy ilyen esetekben a chatbot aktívan a valóság felé tereli majd a felhasználót.