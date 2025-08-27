Vitályos Eszter: Nem leszünk bevándorlóország!

– Hány fiatal lánynak kell még meghalnia migráns által elkövetett gyilkosságban, hogy Európa felébredjen? – tette fel a kérdést Vitályos Eszter a közösségi oldalán.

A kormányszóvivő emlékeztetett, hogy most egy 17 éves lányt szurkált agyon egy migráns Hollandiában.

Ez a gyilkosság nem kivétel. Ez a következmény. Ez a következménye az elhibázott és tudatos brüsszeli bevándorláspárti politikának, a nyitott határoknak. A brüsszeli vezetők felelőtlen döntései életekbe kerülnek

– tette hozzá.

Vitályos Eszter emlékeztetett, hogy éppen tíz éve nyitotta meg Brüsszel a kapukat a migránsok tömegei előtt, és ahol a migránsok nagy számban megjelentek, ott mindennapossá vált az erőszak, a bántalmazás, a késelés, a gyilkosság.

Magyarországon csak azért nem történt meg ez, mert a nemzeti kormány következetesen megvédi a határokat, elutasítja a migránsok beengedését és betelepítését. Akkor is, ha ezért folyamatos támadás célpontjai vagyunk Brüsszel és a Soros-hálózat részéről

– húzta alá a szóvivő.

Szerinte ahogy egy brüsszeli bábkormány kerülne hatalomra, Magyarországon is végrehajtanák a migránsok betelepítését. Hozzátette: a Tisza–Brüsszel-paktum a bevándorláspárti politikában is működik.

Az elmúlt hetekben megtudhattuk, hogy a Tiszánál már Soros emberei terjesztik a brüsszeli migránspaktumot. Magyar Péter migrációs szakértője azt hirdeti a Tisza rendezvényein, hogy a migráció alapjog, s határok nélküli Európára van szükség, és mindenkinek biztosítani kell a szabad mozgást

– jegyezte meg a kormányszóvivő.

Kiemelte, hogy Dávid Dóra, a Tisza Soros-embere már az elején megmondta, hogy mit rendeltek meg tőlük:

Ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit!

Vitályos Eszter leszögezte, hogy amíg nemzeti kormány van, a magyar emberek akaratát fogják érvényesíteni: a magyarok többször világossá tették, hogy nem kérnek a migránsokból.

Nem kérünk a no-go zónákból, a nők elleni tömeges erőszakból! Nem leszünk bevándorlóország!

– tette hozzá.

