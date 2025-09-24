  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • A hódmezővásárhelyi rendőrkapitány új kapcsolatában Márki-Zay Péter irodavezetője volt a domináns fél
Márki-Zay PéterPintér SándorSzabó Zsolthódmezővásárhely rendőrkapitány

A hódmezővásárhelyi rendőrkapitány új kapcsolatában Márki-Zay Péter irodavezetője volt a domináns fél

A belügyminisztérium minden eszközzel segíti a magára maradt családot.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 6:31
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Pintér Sándor belügyminiszter kegyelettel őrzi Szabó Zsolt alezredes, Hódmezőváráshely volt rendőrkapitánya emlékét. A miniszter nem beszélt, cselekedett. Soron kívül intézkedett szociális támogatás kifizetésére, ami már az özvegy számláján van. A tárcavezető előkészíttette a hátrahagyott árvák kiegészítő ellátásának és a temetési segély kifizetésének dokumentumait. Pintér Sándor és a Belügyminisztérium a magára maradt családot minden eszközzel támogatja, segíti” – közölte a Belügyminisztérium az MTI-vel a volt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragikus halálával kapcsolatban.

Ahogyan már beszámoltunk róla, öngyilkosságot követett el Hódmezővásárhely rendőrkapitánya, Szabó Zsolt alezredes. A Tények.hu úgy értesült, 

magánéletbeli gondok vezethettek el az öngyilkossághoz

 – írja a Ripost. Szabó Zsoltot Márki-Zay Péter irodavezetőjéhez fűzték szerelmi szálak. Szabó Zsolt rendőr alezredes ugyanis elköltözött a feleségétől és két kiskorú gyermekétől, és új életet kezdett a polgármesteri hivatal – vagyis Márki-Zay Péter – lakosságszolgálati irodavezetőjével, aki előtte már kétszer elvált.

A rendőrkapitány Márki-Zay Péter irodavezetőjével (képünkön) folytatott szerelmi viszonyt. Fotó: Ripost

A kapcsolatot Márki-Zay irodavezetőjével sokáig titkolták, de az utóbbi időben már nyilvánosan is vállalták,

a városban kézen fogva sétáltak. Később a rendőrkapitány visszaköltözött a családjához, de ez a helyzet átmenetinek bizonyult, és az alezredes ismét új társát választotta. A kapitány végig őrlődött a családja és a nő között. Volt, hogy visszaköltözött a családjához, aztán ismét elköltözött. Több egybehangzó forrás szerint a kapcsolatban az irodavezető volt a domináns fél.

A rendőrkapitány a hivatása miatt sem tudta meghozni a számára végleges döntést, de a hírek szerint az irodavezetővel tervezte az életét. Az utóbbi időszakban labilis lelkiállapotban volt. Érződött rajta, hogy a 

magánéleti problémái miatt már a munkájára sem tudott teljes mértékben odafigyelni, és két-három hónappal ezelőtt beadta a felmondását, amit viszont a felettesei nem fogadtak el.

 A Tények.hu szerint csütörtökön egy üzenetet küldött új párjának, miszerint a továbbiakban csak hivatalos ügyben keresse. Pénteken pedig megtörtént a tragédia.

A baloldal, Márki-Zay Péterrel és Magyar Péterrel az élen mindent megtett, hogy kihasználja a tragédiát.A 2022-ben miniszterelnök-jelöltként és országgyűlési képviselőjelöltként is megbukott Márki-Zay rendkívüli gyászjelentésben jelentette be az alezredes halálhírét, és azonnal politikai tőkét akart kovácsolni a tragédiából. Magyar Péter ugyanezt tette a saját közösségi oldalán. 

Bár a politikai cirkusz volt a cél, kiderült, hogy Márki-Zay Péter ezzel próbálja elrejteni, hogy az ő irodavezetőjéhez fűzték gyengéd szálak a rendőrkapitányt.

 A baloldal politikusait és megmondóembereit az sem zavarja, hogy a rendőrkapitányt felesége, két gyermeke, testvérei és édesanyja gyászolja, minden erővel politikai hasznot akarnak húzni a halálából.

 

Borítókép: Szabó Zsolt, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya (Forrás: Facebook)

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123-as vagy a 06-80-820-111-es telefonszámot! A Lelki Elsősegély Telefonszolgálat önkéntesei a nap 24 órában rendelkezésre állnak.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Szabad-e merengni?

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Lehet, nem a tempónk túl gyors, csupán elmulasztottunk megállni a legfontosabb stációknál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu