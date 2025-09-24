A hódmezővásárhelyi rendőrkapitány új kapcsolatában Márki-Zay Péter irodavezetője volt a domináns fél

„Pintér Sándor belügyminiszter kegyelettel őrzi Szabó Zsolt alezredes, Hódmezőváráshely volt rendőrkapitánya emlékét. A miniszter nem beszélt, cselekedett. Soron kívül intézkedett szociális támogatás kifizetésére, ami már az özvegy számláján van. A tárcavezető előkészíttette a hátrahagyott árvák kiegészítő ellátásának és a temetési segély kifizetésének dokumentumait. Pintér Sándor és a Belügyminisztérium a magára maradt családot minden eszközzel támogatja, segíti” – közölte a Belügyminisztérium az MTI-vel a volt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragikus halálával kapcsolatban.

Ahogyan már beszámoltunk róla, öngyilkosságot követett el Hódmezővásárhely rendőrkapitánya, Szabó Zsolt alezredes. A Tények.hu úgy értesült,

magánéletbeli gondok vezethettek el az öngyilkossághoz

– írja a Ripost. Szabó Zsoltot Márki-Zay Péter irodavezetőjéhez fűzték szerelmi szálak. Szabó Zsolt rendőr alezredes ugyanis elköltözött a feleségétől és két kiskorú gyermekétől, és új életet kezdett a polgármesteri hivatal – vagyis Márki-Zay Péter – lakosságszolgálati irodavezetőjével, aki előtte már kétszer elvált.

A rendőrkapitány Márki-Zay Péter irodavezetőjével (képünkön) folytatott szerelmi viszonyt. Fotó: Ripost

A kapcsolatot Márki-Zay irodavezetőjével sokáig titkolták, de az utóbbi időben már nyilvánosan is vállalták,

a városban kézen fogva sétáltak. Később a rendőrkapitány visszaköltözött a családjához, de ez a helyzet átmenetinek bizonyult, és az alezredes ismét új társát választotta. A kapitány végig őrlődött a családja és a nő között. Volt, hogy visszaköltözött a családjához, aztán ismét elköltözött. Több egybehangzó forrás szerint a kapcsolatban az irodavezető volt a domináns fél.

A rendőrkapitány a hivatása miatt sem tudta meghozni a számára végleges döntést, de a hírek szerint az irodavezetővel tervezte az életét. Az utóbbi időszakban labilis lelkiállapotban volt. Érződött rajta, hogy a

magánéleti problémái miatt már a munkájára sem tudott teljes mértékben odafigyelni, és két-három hónappal ezelőtt beadta a felmondását, amit viszont a felettesei nem fogadtak el.

A Tények.hu szerint csütörtökön egy üzenetet küldött új párjának, miszerint a továbbiakban csak hivatalos ügyben keresse. Pénteken pedig megtörtént a tragédia.