Ízléstelen és undorító, hogy az ellenzék politikai tőkét akar kovácsolni egy magánéletből fakadó öngyilkosságból

– Látom a kampányt és nem csak én érzékelem a problémát, hogy önök két ügyet próbálnak meglehetősen ízléstelen módon felépíteni – mondta el az Országgyűlés őszi ülésszakának megnyitóján Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Ülésezik az Országgyűlés (Fotó: Polyák Attila)

A politikus kiemelte,

anélkül, hogy a kommentszekció színvonalára lemennénk, fogadjanak meg, hallgassanak meg két dolgot. Az első, hogy általánosan elítélendő és az emberek nagyobb részében kelt undort, hogy önök egy magánéletből fakadó öngyilkosságot, egy ember halálát, politikai tőke kovácsolására használnak fel.

Kocsis Máté szerint aki a tragikus öngyilkosság hátterére kíváncsi, az forduljon Márki-Zay Péterhez, Hódmezővásárhely polgármesteréhez.

Mint ismert, nem egész egy héttel ezelőtt öngyilkosságot követett el Hódmezővásárhely rendőrkapitánya, Szabó Zsolt alezredes. A baloldal mindent megtett, hogy kihasználja a tragédiát Márky-Zay Péterrel és mellette Magyar Péterrel az élen. A Tények.hu úgy értesült, magánéletbeli gondok vezethettek el az öngyilkossághoz. Szabó Zsoltot Márki-Zay Péter irodavezetőjéhez fűzték szerelmi szálak. A 2022-ben miniszterelnök-jelöltként és országgyűlési képviselőjelöltként is megbukott Márki-Zay rendkívüli gyászjelentésben jelentette be az alezredes halálhírét, és azonnal politikai tőkét akart kovácsolni a tragédiából. Magyar Péter ugyanezt tette a saját közösségi oldalán. Bár politikai cirkusz volt a cél, kiderült, hogy

Márki-Zay Péter ezzel próbálja elrejteni azt a szálat, hogy az ő irodavezetőjéhez fűzték gyengéd szálak a rendőrkapitányt.

A baloldal politikusait és megmondóembereit az sem zavarja, hogy a rendőrkapitányt felesége, két gyermeke, testvérei és édesanyja gyászolja, minden erővel politikai hasznot akarnak húzni a halálából.

A rendőrkapitány Márki-Zay Péter irodavezetőjével (képünkön) folytatott szerelmi viszonyt. (Forrás: ripost.hu)

A Tények.hu információi szerint abszolút nem politikai, hanem magánéletbeli gondok állnak a tragédia mögött. Szabó Zsolt rendőr alezredes ugyanis elköltözött a feleségétől és két kiskorú gyermekétől, és új életet kezdett a polgármesteri hivatal – vagyis Márki-Zay Péter – lakosságszolgálati irodavezetőjével, aki előtte már kétszer elvált.