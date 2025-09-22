Rendkívüli

Újra feljelentették Magyar Péter fegyvermániás bizalmasát

Márki-Zay PéterrendőrkapitányHódmezővásárhelyöngyilkosságországgyűlés

Ízléstelen és undorító, hogy az ellenzék politikai tőkét akar kovácsolni egy magánéletből fakadó öngyilkosságból

A Fidesz frakcióvezetője undorítónak nevezte, hogy az ellenzék politikai tőkét akar kovácsolni egy öngyilkosságból.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 15:32
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Látom a kampányt és nem csak én érzékelem a problémát, hogy önök két ügyet próbálnak meglehetősen ízléstelen módon felépíteni – mondta el az Országgyűlés őszi ülésszakának megnyitóján Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Orbán Viktor Parlament
Ülésezik az Országgyűlés (Fotó: Polyák Attila)

 A politikus kiemelte, 

anélkül, hogy a kommentszekció színvonalára lemennénk, fogadjanak meg, hallgassanak meg két dolgot. Az első, hogy általánosan elítélendő és az emberek nagyobb részében kelt undort, hogy önök egy magánéletből fakadó öngyilkosságot, egy ember halálát, politikai tőke kovácsolására használnak fel.

Kocsis Máté szerint aki a tragikus öngyilkosság hátterére kíváncsi, az forduljon Márki-Zay Péterhez, Hódmezővásárhely polgármesteréhez. 

Mint ismert, nem egész egy héttel ezelőtt öngyilkosságot követett el Hódmezővásárhely rendőrkapitánya, Szabó Zsolt alezredes. A baloldal mindent megtett, hogy kihasználja a tragédiát Márky-Zay Péterrel és mellette Magyar Péterrel az élen. A Tények.hu úgy értesült, magánéletbeli gondok vezethettek el az öngyilkossághoz. Szabó Zsoltot Márki-Zay Péter irodavezetőjéhez fűzték szerelmi szálak. A 2022-ben miniszterelnök-jelöltként és országgyűlési képviselőjelöltként is megbukott Márki-Zay rendkívüli gyászjelentésben jelentette be az alezredes halálhírét, és azonnal politikai tőkét akart kovácsolni a tragédiából. Magyar Péter ugyanezt tette a saját közösségi oldalán. Bár politikai cirkusz volt a cél, kiderült, hogy 

Márki-Zay Péter ezzel próbálja elrejteni azt a szálat, hogy az ő irodavezetőjéhez fűzték gyengéd szálak a rendőrkapitányt.

A baloldal politikusait és megmondóembereit az sem zavarja, hogy a rendőrkapitányt felesége, két gyermeke, testvérei és édesanyja gyászolja, minden erővel politikai hasznot akarnak húzni a halálából.

A rendőrkapitány Márki-Zay Péter irodavezetőjével (képünkön) folytatott szerelmi viszonyt. (Forrás: ripost.hu)

A Tények.hu információi szerint abszolút nem politikai, hanem magánéletbeli gondok állnak a tragédia mögött. Szabó Zsolt rendőr alezredes ugyanis elköltözött a feleségétől és két kiskorú gyermekétől, és új életet kezdett a polgármesteri hivatal – vagyis Márki-Zay Péter – lakosságszolgálati irodavezetőjével, aki előtte már kétszer elvált.

A kapcsolatot Márki-Zay irodavezetőjével sokáig titkolták, de az utóbbi időben már nyilvánosan is felvállalták, a városban kézen fogva sétáltak. Később a rendőrkapitány visszaköltözött a családjához, de ez átmenetinek bizonyult, és az alezredes ismét új társát választotta. A kapitány végig őrlődött a családja és a nő között. Volt, hogy visszaköltözött a családjához aztán ismét elköltözött. 

Több egybehangzó forrás szerint a kapcsolatban az irodavezető volt a domináns fél. A rendőrkapitány hivatása miatt sem tudta meghozni a számára végleges döntést, de a hírek szerint az irodavezetővel tervezte az életét. Az utóbbi időszakban labilis lelkiállapotban volt. Érződött rajta, hogy a magánéleti problémái miatt már a munkájára sem tudott teljes mértékben odafigyelni, és 2-3 hónappal ezelőtt beadta a felmondását, amit viszont a felettesei nem fogadtak el. A Tények.hu szerint csütörtökön egy üzenetet küldött új párjának, miszerint a továbbiakban csak hivatalos ügyben keresse. Pénteken pedig megtörtént a tragédia.

Nincs egyedül!

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123-as vagy a 06-80-820-111-es telefonszámot! A Lelki Elsősegély Telefonszolgálat önkéntesei a nap 24 órában rendelkezésre állnak.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

