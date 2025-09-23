  • Magyar Nemzet
  • A Demokratikus Koalíció körül kering a rasszista botrányba keveredett újbudai képviselő
Tóth Márton

A Demokratikus Koalíció körül kering a rasszista botrányba keveredett újbudai képviselő

Több fénykép tanúsága szerint a Demokratikus Koalíció politikusaival bográcsozott egy nyilvános rendezvényen Tóth Márton.

Gábor Márton
2025. 09. 23. 4:52
A szeptember 20-án tartott gazdagréti halászléfőző-versenyen Tóth Márton DK-s kötényben, a helyi DK csapatával, több országgyűlési jelöltjével és Bakai-Nagy Zita DK-s önkormányzati képviselővel közösen főzött. Az MSZP egykori politikusa idén januárban keveredett rasszista botrányba.

Tóth Márton a DK-s politikusokkal főz (Forrás: DK-sok a konyhában! csoport)

Mint ismert, Tóth Márton még február végén, a Facebook-oldalán jelentette be kilépését a Magyar Szocialista Pártból, ami összefüggésben van a januárban, a Hír TV által megosztott botrányos videófelvétellel, amelyen a képviselő rasszista megjegyzéseket tett. A felvételen az hallható, hogy a képviselő azt mondja: „Gyuri is rasszista”, amivel Hintsch György szocialista alpolgármesterre utal, majd kijelentette, hogy „utálja a cigányokat”. Ennek következtében február közepén már lemondott ifjúsági tanácsnoki posztjáról. Tóth Márton korábbi újbudai képviselő közösségi oldalán jelentette be, hogy kilép a Magyar Szocialista Pártból. Ugyanakkor a képviselői mandátumáról nem mondott le. A jelen állás szerint pedig a politikust hamarosan a Demokratikus Koalíció színeiben láthatjuk majd. 

Az önkormányzati képviselő akkor bocsánatot kért tettéért, amelyet azzal indokolt, hogy hibázott, és önkritikát gyakorolt azzal, hogy lemondott posztjáról. Viszont azt is kiemelte, hogy szerinte ez az ügy nemcsak róla szól, hanem az Újbudát vezető koalíción belüli feszültségről, vitáról, személyes konfliktusokról is.

Saját elmondása szerint ebben már nem szeretne partner lenni, és azoknak sem akar ártani, akiknek sokat köszönhet. „Fontosabb ennek a szövetségnek a következő négy éve, együttműködése, mint a pártpolitikai csatározás, veszekedés” – jelentette ki. 

Borítókép: Tóth Márton (Forrás: Facebook/ Bakai-Nagy Zita)

