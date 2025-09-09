A Fidesz magasan nyerte Kötcsét, a Tisza leszerepelt

Az elmúlt hetekben világos trendforduló volt érezhető a magyar belpolitikában, amit még a közvélemény-kutatások is visszajeleztek:

a Tisza támogatottsága csökkenésnek indult, míg a Fidesz növelte a táborát

– kezdte legújabb videóelemzését Deák Dániel. Ennek hátterében a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint az áll, hogy a nyári időszakban érezhetően stratégiaváltást hajtott végre az új kampányfőnökkel rendelkező kormányoldal, Orbán Viktor is aktív kommunikációba kezdett, eközben Magyar Péter már nem tud újat mondani, pártépítési problémáktól szenved és érezhetően lendületet vesztett. Ez a különbség a kötcsei pikniken és Magyar Péter tüntetésén is kijött.

Orbán Viktor egy energikus és igen átfogó, minden kérdésre kiterjedő beszédet tartott. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

Ugyanis

míg Orbán Viktor egy energikus és igen átfogó, minden kérdésre kiterjedő beszédet tartott, amellyel sikeresen rázta fel a táborát, addig Magyar Péter semmi újat nem tudott mondani, ráadásul az általa bejelentett új szereplők teljesen ismeretlenek, nem nevezhetőek átütő jelentőségűnek.

Jól jelzi, hogy Magyar Péter beszéde egyáltalán nem volt emlékezetes, hogy még a Tisza elnöke is Orbán Viktor beszédéből idézett a közösségi oldalán, ami azt jelzi, hogy vele szemben Orbán Viktor több olyan gondolatot is megfogalmazott, amivel még hosszú ideig foglalkozni fog a hazai nyilvánosság – fogalmazott az elemző.

Magyar Péter még ellenzéki véleményformálók szerint is gyengén szerepelt Kötcsén (Fotó: Mirkó István)

A Tisza lendületvesztése mögött több tényező is áll Deák Dániel szerint.

Az egyik legfontosabb ügy a Tisza adóemelési javaslata, ami kiszivárgott a nyilvánosságban és komoly felháborodást okozott, de szintén nagyon kellemetlen Magyar Péter számára, hogy az alelnöke, Tarr Zoltán nyíltan kimondta egy etyeki fórumon, hogy nem mondanak el minden részletet a programjukból, mert abba belebuknának.

Ez világos üzenet volt, ugyanis Tarr Zoltán nyíltan kimondta, hogy olyan adóemelésekre és egyéb lépésekre készülnek, amit nem árulnak el a kampányban, ugyanis azzal nem tudnának nyerni.

Az elemző kiemelte, már korábban is volt ehhez hasonló kijelentés a Tisza részéről, maga Magyar Péter mondta egy lengyel lapnak, hogy például

Oroszország vagy a háború ügyében nem mondja el a valódi álláspontját, mert az népszerűtlen lenne.

Mindez hasonlít arra, amit a 2002-es vagy a 2006-os kampány során láttunk az MSZP részéről, akik adócsökkentést ígértek és azt, hogy nem emelik a lakossági gázárakat, majd ennek szöges ellentéte következett be a választást követően. Nem meglepő az elemző szerint, hogy minderre a Fidesz lecsapott a kommunikációjában és várhatóan nemzeti konzultáció is indul az adópolitikai kérdésekről.