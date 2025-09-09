FideszkötcseiOrbán ViktorpiknikDeák DánielMagyar Péterbeszéd

A Fidesz magasan nyerte Kötcsét, a Tisza leszerepelt

Miközben a Tisza támogatottsága csökkenésnek indult, a Fidesz erősödni kezdett, mindez Kötcsén is érzékelhető volt: míg Orbán Viktor egy kifejezetten erős és a táborát lelkesítő beszédet tartott, addig Magyar Péter még ellenzéki véleményformálók szerint is gyengén szerepelt, az új bemutatott alelnökei is teljesen ismeretlenek a nyilvánosság előtt – mondta Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: mindenképpen trendforduló érzékelhető a magyar belpolitikában, amit tovább erősít a Tisza adóemelési terveinek kiszivárgása és Tarr Zoltán önleleplezése.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 13:39
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt hetekben világos trendforduló volt érezhető a magyar belpolitikában, amit még a közvélemény-kutatások is visszajeleztek: 

a Tisza támogatottsága csökkenésnek indult, míg a Fidesz növelte a táborát 

– kezdte legújabb videóelemzését Deák Dániel. Ennek hátterében a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint az áll, hogy a nyári időszakban érezhetően stratégiaváltást hajtott végre az új kampányfőnökkel rendelkező kormányoldal, Orbán Viktor is aktív kommunikációba kezdett, eközben Magyar Péter már nem tud újat mondani, pártépítési problémáktól szenved és érezhetően lendületet vesztett. Ez a különbség a kötcsei pikniken és Magyar Péter tüntetésén is kijött.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
 Orbán Viktor egy energikus és igen átfogó, minden kérdésre kiterjedő beszédet tartott. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

 Ugyanis 

míg Orbán Viktor egy energikus és igen átfogó, minden kérdésre kiterjedő beszédet tartott, amellyel sikeresen rázta fel a táborát, addig Magyar Péter semmi újat nem tudott mondani, ráadásul az általa bejelentett új szereplők teljesen ismeretlenek, nem nevezhetőek átütő jelentőségűnek. 

Jól jelzi, hogy Magyar Péter beszéde egyáltalán nem volt emlékezetes, hogy még a Tisza elnöke is Orbán Viktor beszédéből idézett a közösségi oldalán, ami azt jelzi, hogy vele szemben Orbán Viktor több olyan gondolatot is megfogalmazott, amivel még hosszú ideig foglalkozni fog a hazai nyilvánosság – fogalmazott az elemző.

Magyar Péter és a rendőrsorfal Kötcse
Magyar Péter még ellenzéki véleményformálók szerint is gyengén szerepelt Kötcsén (Fotó: Mirkó István)

A Tisza lendületvesztése mögött több tényező is áll Deák Dániel szerint. 

Az egyik legfontosabb ügy a Tisza adóemelési javaslata, ami kiszivárgott a nyilvánosságban és komoly felháborodást okozott, de szintén nagyon kellemetlen Magyar Péter számára, hogy az alelnöke, Tarr Zoltán nyíltan kimondta egy etyeki fórumon, hogy nem mondanak el minden részletet a programjukból, mert abba belebuknának. 

Ez világos üzenet volt, ugyanis Tarr Zoltán nyíltan kimondta, hogy olyan adóemelésekre és egyéb lépésekre készülnek, amit nem árulnak el a kampányban, ugyanis azzal nem tudnának nyerni.

Az elemző kiemelte, már korábban is volt ehhez hasonló kijelentés a Tisza részéről, maga Magyar Péter mondta egy lengyel lapnak, hogy például 

Oroszország vagy a háború ügyében nem mondja el a valódi álláspontját, mert az népszerűtlen lenne. 

Mindez hasonlít arra, amit a 2002-es vagy a 2006-os kampány során láttunk az MSZP részéről, akik adócsökkentést ígértek és azt, hogy nem emelik a lakossági gázárakat, majd ennek szöges ellentéte következett be a választást követően. Nem meglepő az elemző szerint, hogy minderre a Fidesz lecsapott a kommunikációjában és várhatóan nemzeti konzultáció is indul az adópolitikai kérdésekről.

Hozzátette: végre megjelentek a szakpolitikai viták is a magyar közbeszédben, amelyek között az adópolitika talán az egyik legfontosabb, hiszen mindenkit érint a hétköznapok során és egy világos értékválasztást jeleznek.

Orbán Viktor emellett arról is beszélt a kötcsei pikniken, hogy várhatóan békemenet is lesz, ami a jobboldali tábor mozgósításában ugyancsak egy fontos elem, és a 2022-es parlamenti választás előtt is érzékelhető mértékben növelte a kormányoldal támogatottságát.

Deák Dániel a videóelemzés végén kiemelte: Magyar Péter kifulladása várható volt, ugyanis már másfél éve teljes fordulatszámon pörög, szinte minden témát és minden eszközt felhasznált már, nem nagyon tud újdonságot mondani, miközben a Fidesz a normális kampánylogikát követi és a választáshoz közeledve kezdi el mozgósítani a táborát. 

– Nem az számít, hogy a két választás közötti időszakban ki mozgósít jobban, hanem az, hogy a választás napján melyik tábor az aktívabb 

– fogalmazott Deák Dániel, majd hozzátette: ebben az elmúlt választások alkalmával mindig a Fidesz volt a sikeresebb, és a jelenlegi trendforduló és a kötcsei pikniken felvázolt győzelmi terv alapján most is erre lehet számítani.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.