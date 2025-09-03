Ilyet sem látni minden nap: megemelték a Flórián téri felüljárót + képek

Új fázisába lépett a Flórián téri déli felüljáró felújítása, a szakemberek speciális hidraulikus szerkezet segítségével megemelték a hídfők előtti első támaszköz szerkezetét, hogy a több mint negyvenéves sarukat korszerűbbekre cseréljék – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A tájékoztatás szerint a munkálatok várhatóan egy hétig tartanak. A hat hidraulikus emelővel egyenként mintegy negyven-ötven tonnás terhet mozgattak meg, összesen körülbelül két centiméteres függőleges elmozdítással – írták.

A BKK jelezte, hogy a Flórián térnél a híd- és a támfal meglévő szegélyeinek bontása már tavasszal megtörtént, elkészültek az új szegélyek, továbbá a pályalemez konzolos részének javítása is teljes hosszban elkészült. Az alépítmények javítása ütemezetten halad, a végéhez közeledik az acél hídtartozékok telepítése a felszerkezetre, valamint a vasbeton felületek só- és korrózióvédelmi bevonatainak felhordása is tervezetten halad – tették hozzá. A déli hidat márciusban zárták le, a munkák előreláthatóan novemberre fejeződnek be, ezután itt megindulhat a forgalom a Szentendrei úton Pest irányába. Az északi híd felújítása és autós forgalom előli lezárása majd ezt követően indul – olvasható a közleményben.

Borítókép: Munkagépek a Flórián téri felüljárók felújítás miatt lezárt déli hídján (Fotó: MTI/ Hegedüs Róbert)