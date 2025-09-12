A nyílt munkaerőpiac szippantotta fel jelentős mértékben a közfoglalkoztatottakat

A közfoglalkoztatás nem csupán átmeneti lehetőség, hanem értékteremtő, fejlődést elősegítő eszköz is – mondta Réthy Pál a VIII. Közfoglalkoztatási kiállítás vidéki hagyományok és ízek vásárán pénteken a Városligetben. A közfoglalkoztatási helyettes államtitkár úgy fogalmazott: ez a kiállítás nem csupán egy rendezvény, hanem a közös munka, a kitartás ünnepe, hagyományosan a közfoglalkoztatás sikereinek ünnepe.

Fotó: MTI/Kovács Attila

– Egy olyan esemény, amely lehetőséget ad arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és méltó módon elismerjük a közfoglalkoztatókat, a közfoglalkoztatottakat, a vármegyei és járási hivatalokban közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat végző munkatársakat, valamint a közfoglalkoztatási államtitkárság munkatársait is, akik minden nap a közjóért dolgoznak – fejtette ki Réthy Pál.

A helyettes államtitkár közölte: a rendezvény célja kettős: lehetőséget ad arra, hogy a közfoglalkoztatók kötetlenül megismerjék egymást, tanulhassanak egymás kezdeményezéseiből, másrészt elősegíti, hogy a lakosság számára is láthatóvá váljanak.

Réthy Pál felidézte, hogy az új típusú, egységes közfoglalkoztatási rendszer 14 éves múltra tekint vissza, és folyamatosan fejlesztik annak érdekében, hogy megoldást kínáljon a társadalmi változásokra, gazdasági nehézségekre is.

A közfoglalkoztatási rendszer sokarcú: egyszerre állami munkahelyteremtés, vidékfejlesztés, településfejlesztés, munkaerőpiaci és szociális intézkedés

– hívta fel a figyelmet Réthy Pál. Majd hangsúlyozta: a közfoglalkoztatás sokak számára az első lépést jelentette a munka világába, lehetőséget jelentett arra, hogy az érintettek értelmes, hasznos munkát végezzenek, megtapasztalják a napi munkarend és a közösségi munka felelősségét és örömét. Lehetőséget nyújt továbbá a tanulásra, fejlődésre, és arra, hogy mindenki érezze, egyaránt értékes tagja a helyi és a szélesebb társadalomnak – tette hozzá.

A helyettes államtitkár örömtelinek nevezte, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent a közfoglalkoztatottak száma, annak köszönhetően, hogy sokan sikeresen elhelyezkedtek a nyílt munkaerőpiacon.

Ez bizonyítja, hogy a közfoglakoztatás valódi kapaszkodót jelent a munka világába való visszatéréshez

– húzta alá Réthy Pál.