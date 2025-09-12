Rendkívüli

Donald Trump: Elfogták Charlie Kirk gyilkosát

Réthy Pálmunka világmunka

A nyílt munkaerőpiac szippantotta fel jelentős mértékben a közfoglalkoztatottakat

Az új típusú, egységes közfoglalkoztatási rendszer 14 éves múltra tekint vissza, és folyamatosan fejlesztik annak érdekében, hogy megoldást kínáljon a társadalmi változásokra, gazdasági nehézségekre is.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 12. 13:55
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A közfoglalkoztatás nem csupán átmeneti lehetőség, hanem értékteremtő, fejlődést elősegítő eszköz is – mondta Réthy Pál a VIII. Közfoglalkoztatási kiállítás vidéki hagyományok és ízek vásárán pénteken a Városligetben. A közfoglalkoztatási helyettes államtitkár úgy fogalmazott: ez a kiállítás nem csupán egy rendezvény, hanem a közös munka, a kitartás ünnepe, hagyományosan a közfoglalkoztatás sikereinek ünnepe.

Budapest, 2023. március 22. Réthy Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára beszédet mond a víz világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Belügyminisztérium márványaulájában 2023. március 22-én. MTI/Kovács Attila
Fotó: MTI/Kovács Attila

– Egy olyan esemény, amely lehetőséget ad arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és méltó módon elismerjük a közfoglalkoztatókat, a közfoglalkoztatottakat, a vármegyei és járási hivatalokban közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat végző munkatársakat, valamint a közfoglalkoztatási államtitkárság munkatársait is, akik minden nap a közjóért dolgoznak – fejtette ki Réthy Pál.

A helyettes államtitkár közölte: a rendezvény célja kettős: lehetőséget ad arra, hogy a közfoglalkoztatók kötetlenül megismerjék egymást, tanulhassanak egymás kezdeményezéseiből, másrészt elősegíti, hogy a lakosság számára is láthatóvá váljanak.

Réthy Pál felidézte, hogy az új típusú, egységes közfoglalkoztatási rendszer 14 éves múltra tekint vissza, és folyamatosan fejlesztik annak érdekében, hogy megoldást kínáljon a társadalmi változásokra, gazdasági nehézségekre is.

A közfoglalkoztatási rendszer sokarcú: egyszerre állami munkahelyteremtés, vidékfejlesztés, településfejlesztés, munkaerőpiaci és szociális intézkedés 

– hívta fel a figyelmet Réthy Pál. Majd hangsúlyozta: a közfoglalkoztatás sokak számára az első lépést jelentette a munka világába, lehetőséget jelentett arra, hogy az érintettek értelmes, hasznos munkát végezzenek, megtapasztalják a napi munkarend és a közösségi munka felelősségét és örömét. Lehetőséget nyújt továbbá a tanulásra, fejlődésre, és arra, hogy mindenki érezze, egyaránt értékes tagja a helyi és a szélesebb társadalomnak – tette hozzá.

A helyettes államtitkár örömtelinek nevezte, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent a közfoglalkoztatottak száma, annak köszönhetően, hogy sokan sikeresen elhelyezkedtek a nyílt munkaerőpiacon.

Ez bizonyítja, hogy a közfoglakoztatás valódi kapaszkodót jelent a munka világába való visszatéréshez

– húzta alá Réthy Pál.

A helyettes államtitkár kitért arra is, hogy a legfrissebb adatok szerint az országban mintegy 227 ezer nyilvántartott álláskereső van, a közfoglalkoztatottak száma pedig további 66 ezer, vagyis összességében 288 ezer ember élethelyzetén kell javítani a foglalkoztatáspolitika eszközeivel annak érdekében, hogy aktív részesei legyenek a magyar gazdaságnak. 

Ennek érdekében a kormány 2025-ben több mint 140 milliárd forintot biztosított a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok, programok támogatására

– emelte ki.

Réthy Pál azt mondta: a közfoglalkoztatás a meglévő vidéki hagyományokból, kultúrából, a vidéken élő emberek szorgalmából, tenni akarásából teremt értéket. Ebből alakult ki az idei mottónk is: „hagyományból érték” – jegyezte meg, hozzátéve: a kiállításon bemutatott mezőgazdasági termékek, kézműves áruk, hagyományos receptek szerinti ételek, helyi szolgáltatások és közösségi kezdeményezések mind megérdemlik a figyelmet a magyar gazdasági és társadalmi életben.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Réthy Pál (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCharlie Kirk

Futótűzként terjed a neten Pottyondy Edina őszinte vallomása Charlie Kirk haláláról

Csépányi Balázs avatarja

Ez nem semmi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu