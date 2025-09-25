A holnapi időjárásban sem lesz sok köszönet, de jövő hétre tényleg csúnya dolgot vetítenek előre a meteorológusok

Pénteken nagyobb területen vékonyodik, szakadozik a felhőzet, és a legtöbb helyen legalább néhány órára kisüthet a nap, de akadhatnak egész nap borongós részek is. A délkeleti tájak kivételével észak felé haladó csapadékgócok okozhatnak szórványosan esőt, záporesőt. A keleties szél nagy területen élénk, helyenként olykor erős lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 9 és 16 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet.