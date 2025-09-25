Péntek reggelig általában erősen felhős vagy borult idő várható, de helyenként időszakosan szakadozottabbá válhat a felhőtakaró – írja előrejelzésében a HungaroMet. Hozzáfűzik, elszórtan számíthatunk időszakos esőre, záporra, de délkeleten a továbbiakban alacsony a csapadék esélye. Éjszaka a délnyugati megyékben zivatar is kialakulhat.
A holnapi időjárásban sem lesz sok köszönet, de jövő hétre tényleg csúnya dolgot vetítenek előre a meteorológusok
Minden egy cikkben.
Pénteken nagyobb területen vékonyodik, szakadozik a felhőzet, és a legtöbb helyen legalább néhány órára kisüthet a nap, de akadhatnak egész nap borongós részek is. A délkeleti tájak kivételével észak felé haladó csapadékgócok okozhatnak szórványosan esőt, záporesőt. A keleties szél nagy területen élénk, helyenként olykor erős lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 9 és 16 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire 15 és 20 fok között alakul, de délkeleten ennél néhány fokkal melegebb is lehet – a Viharsarokban néhol akár 24 fokot is mérhetünk. Ide kattintva pedig arról olvashat, hogy a jövő héten jön a fagy.
