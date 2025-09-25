  • Magyar Nemzet
A holnapi időjárásban sem lesz sok köszönet, de jövő hétre tényleg csúnya dolgot vetítenek előre a meteorológusok

Minden egy cikkben.

Forrás: MTI2025. 09. 25. 16:49
Időjárás, idő, hidegfront. (Fotó: Pexels)
illusztráció Fotó: Pexels
Péntek reggelig általában erősen felhős vagy borult idő várható, de helyenként időszakosan szakadozottabbá válhat a felhőtakaró – írja előrejelzésében a HungaroMet. Hozzáfűzik, elszórtan számíthatunk időszakos esőre, záporra, de délkeleten a továbbiakban alacsony a csapadék esélye. Éjszaka a délnyugati megyékben zivatar is kialakulhat.

Pénteken nagyobb területen vékonyodik, szakadozik a felhőzet, és a legtöbb helyen legalább néhány órára kisüthet a nap, de akadhatnak egész nap borongós részek is. A délkeleti tájak kivételével észak felé haladó csapadékgócok okozhatnak szórványosan esőt, záporesőt. A keleties szél nagy területen élénk, helyenként olykor erős lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 9 és 16 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire 15 és 20 fok között alakul, de délkeleten ennél néhány fokkal melegebb is lehet – a Viharsarokban néhol akár 24 fokot is mérhetünk. Ide kattintva pedig arról olvashat, hogy a jövő héten jön a fagy. 


