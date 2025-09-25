A jövő héten már fagyni fog, egyébként most az esőnek sem illik annyira örülni

A hét elején még nyárias volt az idő, majd egyre nagyobb területen hűlt le az idő és eső is érkezett, beköszöntött az igazi ősz. Az elmúlt 30 nap csapadékösszege az ország északnyugati harmadán meghaladja a sokéves átlagot, míg ettől délre 20-60 milliméter közötti a hiány. Az országban a talaj felső rétege bőven tartalmaz nedvességet, de a déli országrészben vannak száraz területek, enyhe, közepes aszály már csak a déli országrészben maradt.