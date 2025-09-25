  • Magyar Nemzet
A jövő héten már fagyni fog, egyébként most az esőnek sem illik annyira örülni

Az eső hátráltatja a napraforgó és a kukorica betakarítását, ugyanakkor nagyon jól jön a kikelt repcének – írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Forrás: MTI2025. 09. 25. 14:50
illusztráció Fotó: Bianca De Marchi Forrás: MTI/EPA/AAP
A hét elején még nyárias volt az idő, majd egyre nagyobb területen hűlt le az idő és eső is érkezett, beköszöntött az igazi ősz. Az elmúlt 30 nap csapadékösszege az ország északnyugati harmadán meghaladja a sokéves átlagot, míg ettől délre 20-60 milliméter közötti a hiány. Az országban a talaj felső rétege bőven tartalmaz nedvességet, de a déli országrészben vannak száraz területek, enyhe, közepes aszály már csak a déli országrészben maradt.

A hőmérséklet 3–6 fokkal a sokéves átlag fölött alakult az elmúlt 5-6 napban. Péntektől csaknem országszerte 30 fok körül vagy a fölött alakult a legmelegebb órák hőmérséklete, hajnalra azonban jellemzően 15 fok alá csökken a hőmérséklet. Kedden hűvösebb levegő kezdett szivárogni a nyugati országrészbe, ami csütörtökre az egész országot elárasztotta.

Tart a napraforgó és a kukorica betakarítása, a hozamokat alapvetően meghatározza a nyári aszály. Az állományok zömének zöld tömege jóval kevesebb volt a szokásosnál a szezonban, és hamar megkezdődött a növényszáradás, a szeptemberi csapadék pedig már nem használ, inkább a termés minőségét rontja. A repce keléséhez és kezdeti fejlődéséhez viszont igen jól jön az eső.

Az előrejelzés szerint változékony, hűvös időre van kilátás a következő egy hétben. A hét végére csökken a csapadékhajlam, majd a jövő hét közepén újabb csapadékhullám érkezhet. Marad a hűvös idő, a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 15–20 fok között valószínű, és ugyan fagy nem várható nagy területen, de kedden és szerdán egy-két fagyzugos helyen előfordulhat.


