Két ember meghalt, szörnyű tragédia történt Jász-Nagykunban

Borzalom.

Magyar Nemzet
Forrás: Szoljon2025. 09. 25. 14:19
Fotó: Daróczi Erzsébet Forrás: Szoljon
Tragédia történt a 4-es főúton, Kisújszállás és Karcag között – adta hírül a Szoljon. 

A balesetben egy személyautó frontálisan ütközött egy szemből érkező tehergépkocsival, a karambolt sem az autó sofőrje, sem az utasa nem élte túl. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy csütörtökön 6 óra 56 órakor a 4-es főúton, Debrecen irányából Kisújszállás felé a 158. kilométerszelvényben előzésbe kezdett, áttért a menetiránya szerinti bal oldali sávba, ahol frontálisan ütközött a szemből érkező teherautóval. A személyautó sofőrje és 42 éves utasa olyan súlyos sérülést szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették, míg a teherautó sofőrje nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

A tragédia részleteit a Szoljon cikkében olvashatja, amelyben helyszíni fotók is vannak. 


Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
