Két ember meghalt, szörnyű tragédia történt Jász-Nagykunban

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy csütörtökön 6 óra 56 órakor a 4-es főúton, Debrecen irányából Kisújszállás felé a 158. kilométerszelvényben előzésbe kezdett, áttért a menetiránya szerinti bal oldali sávba, ahol frontálisan ütközött a szemből érkező teherautóval. A személyautó sofőrje és 42 éves utasa olyan súlyos sérülést szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették, míg a teherautó sofőrje nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

