Fülöpjakabon, egy tanyán fogták el a rendőrök azt a férfit, aki ellen európai elfogatóparancs volt érvényben – adta hírül a rendőrségi portál.
Hosszú évek óta keresték Európa zegzugaiban, de alsógatyában, Fülöpjakabon bukkantak rá a hírhedt csalóra + videó
Mutatjuk, hogy csapott le rá a rendőrség.
Kifejtik, a kiskunfélegyházi rendőrök a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közterületi támogató alosztályával együttműködve szeptember 23-án hajnalban fogtak el egy 54 éves férfit Fülöpjakabon.
Először a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság körözte bírósági végrehajtás akadályoztatásának vétsége miatt 2017-ben, majd 2018-ban újabb körözést adtak ki ellene ugyanezen bűncselekmény miatt. Néhány évvel később a Kecskeméti Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja költségvetési csalás bűntette miatt bocsátott ki ellene európai elfogatóparancsot.
További Belföld híreink
A férfi az elmúlt években külföldön tartózkodott, azonban a rendőrök információt szereztek arról, hogy Fülöpjakabon bujkál. A nyomozók akciót szerveztek és elfogták.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Sajátos feltételezés, hogy a harangozás a tüntetés megzavarására lenne hivatott
Hadházy Ákos egyre féktelenebb balhékat szervez.
Az államellenes szervezkedést soha nem látott megtorlássorozatnak kell követnie, jelentette ki Kocsis Máté + videó
Ez a hálózat olyan zavargást kelt az országban, amit később bajosan lehet kezelni.
Eddig több mint 15 ezren éltek a fix 3 százalékos lakáshitellel + videó
Megélénkült az ingatlanpiac – számolt be a Kormányinfón Gulyás Gergely.
Orbán Viktor: A hatalomért mindenre képes az ellenzék, sem Istent, sem embert nem ismernek
A következményekkel mindenkinek számolnia kell, ez nem egy következmények nélküli ország – írta a Harcosok klubjában a miniszterelnök.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Sajátos feltételezés, hogy a harangozás a tüntetés megzavarására lenne hivatott
Hadházy Ákos egyre féktelenebb balhékat szervez.
Az államellenes szervezkedést soha nem látott megtorlássorozatnak kell követnie, jelentette ki Kocsis Máté + videó
Ez a hálózat olyan zavargást kelt az országban, amit később bajosan lehet kezelni.
Eddig több mint 15 ezren éltek a fix 3 százalékos lakáshitellel + videó
Megélénkült az ingatlanpiac – számolt be a Kormányinfón Gulyás Gergely.
Orbán Viktor: A hatalomért mindenre képes az ellenzék, sem Istent, sem embert nem ismernek
A következményekkel mindenkinek számolnia kell, ez nem egy következmények nélküli ország – írta a Harcosok klubjában a miniszterelnök.