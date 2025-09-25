Hosszú évek óta keresték Európa zegzugaiban, de alsógatyában, Fülöpjakabon bukkantak rá a hírhedt csalóra + videó

Kifejtik, a kiskunfélegyházi rendőrök a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közterületi támogató alosztályával együttműködve szeptember 23-án hajnalban fogtak el egy 54 éves férfit Fülöpjakabon.

Először a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság körözte bírósági végrehajtás akadályoztatásának vétsége miatt 2017-ben, majd 2018-ban újabb körözést adtak ki ellene ugyanezen bűncselekmény miatt. Néhány évvel később a Kecskeméti Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja költségvetési csalás bűntette miatt bocsátott ki ellene európai elfogatóparancsot.