  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Hosszú évek óta keresték Európa zegzugaiban, de alsógatyában, Fülöpjakabon bukkantak rá a hírhedt csalóra + videó
FülöpjakabalsógatyábanzegzugaibantanyaFülöpszállás

Hosszú évek óta keresték Európa zegzugaiban, de alsógatyában, Fülöpjakabon bukkantak rá a hírhedt csalóra + videó

Mutatjuk, hogy csapott le rá a rendőrség.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 09. 25. 13:30
bilincs
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fülöpjakabon, egy tanyán fogták el a rendőrök azt a férfit, aki ellen európai elfogatóparancs volt érvényben – adta hírül a rendőrségi portál. 

Kifejtik, a kiskunfélegyházi rendőrök a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közterületi támogató alosztályával együttműködve szeptember 23-án hajnalban fogtak el egy 54 éves férfit Fülöpjakabon.

Először a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság körözte bírósági végrehajtás akadályoztatásának vétsége miatt 2017-ben, majd 2018-ban újabb körözést adtak ki ellene ugyanezen bűncselekmény miatt. Néhány évvel később a Kecskeméti Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja költségvetési csalás bűntette miatt bocsátott ki ellene európai elfogatóparancsot.

A férfi az elmúlt években külföldön tartózkodott, azonban a rendőrök információt szereztek arról, hogy Fülöpjakabon bujkál. A nyomozók akciót szerveztek és elfogták.


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz Csaba

Nincs vége, most kezdődik!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezekből a vádakból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek és csatolt részeiknek – influenszerek, zenészek, újságírók, „tartalomkészítők” – bukniuk és takarodniuk kell.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu