Vetkőző nőt bosszúból videózni nem jó ötlet

Tiltott adatszerzéssel és garázdasággal vádolja a Kaposvári Járási Ügyészség azt a férfit, aki kamerájával a volt barátnőjét vette célba.

Munkatársunktól
2025. 09. 26. 15:26
Egy Kaposvár melletti faluban élő fiatalemberrel szakított a barátnője, ezért a cserbenhagyott bosszút állt – írta Sonline.hu cikke alapján az Origo.

(Fotó: Magyarország Ügyészsége)

Adok-kapok is volt a felvétel előtt

Márciusban a fiatal férfi felkereste a nőt az otthonában, és elérte, hogy az új barátja kimenjen hozzá az utcára. 

Kiabálni kezdett vele, és ököllel arcon vágta,

majd a sértett rokonai és ismerősei elkergették a fiatalembert, aki este azonban csak visszatért, és egy ideig az ablakon át figyelte vetkőző exét, végül pedig úgy döntött, sajátos módszerrel áll rajta a bosszút

Elővette a telefonját, levideózta a meztelen nőt, aztán a felvételt feltöltötte az internetre, hogy bárki megnézhesse. 

A harmincas éveiben járó férfi ellen tiltott adatszerzés és garázdaság miatt nyomoztak. A Kaposvári Járási Ügyészség Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a tettét beismerő fiatal számára felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozták.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön, vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 


 

 

