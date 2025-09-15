Program indult, hogy ne legyen ilyen sok kóbor macska

Ovádi Péter elmondta, hogy 2021 óta óvatos becslések szerint több millió gazdátlan kutya- és macskakölyök születését sikerült megelőzni állami forrásból megvalósított programokkal.

A kóbor macskák számának csökkentése kiemelten fontos feladat.

Az új támogatás révén a civil szervezetek országos szinten végezhetnek hatékony ivartalanítási, csipelési és oltási programot, amely nem csupán az állatok életminőségét javítja, hanem a társadalom számára is előnyös: a kevesebb kóbor állat kevesebb problémát jelent a városokban és falvakban. Ez egy olyan lépés, amely egyszerre szolgálja az állatok és az emberek érdekeit.

Ovádi Péter kormánybiztos (Fotó: Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány)

Ovádi Péter korábban a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta, hogy az állam által biztosított egymilliárd forint keretösszegű pályázaton annyi a megkötés, hogy a

támogatási összeg legalább húsz százalékát kötelezően ivartalanításra kell fordítani.

– Most is az a célunk, hogy minden érvényes pályázat részesüljön támogatásban. Egy új elem is megjelent, már gépkocsira is tudnak pályázni civilek, ezt ők maguk kérték. Egyet biztosan ígérhetek,

azok a szervezetek, amelyek ténylegesen állatvédelemmel foglalkoznak, fognak támogatást kapni

– mondta Ovádi Péter a Magyar Nemzetnek. A kormánybiztos elmondta, hogy működési támogatásra, állategészségügyi szolgáltatásra, ivartalanításra és férőhelybővítésre érkezik a legtöbb támogatási kérelem.

– Azt gondolom, hogy lefedünk mindent. Úgy határoztuk meg a kiírást, hogy mindenre tudjanak pályázni az állatvédő civil szervezetek – mondta el korábban az állatvédelemért felelős kormánybiztos.



A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány együttműködik a kormányzati programokkal

Vetter Szilvia, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta: a kóbor macskák problémája csak komplex megközelítéssel oldható meg. Az ivartalanítás támogatásával, a lakosság ismereteinek bővítésével és az állattartási kultúra fejlesztésével érhetünk el valódi, tartós változást.

Ez a program nemcsak a kóbor cicák számát csökkenti, hanem segít abban is, hogy a felelős állattartás szemlélete egyre erősebben jelenjen meg a mindennapokban.

Így nem csupán az állatok élete lesz jobb, hanem közösségeink is biztonságosabbá és harmonikusabbá válnak.