Program indult, hogy ne legyen ilyen sok kóbor macska

A Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos támogatásával összesen közel 50 millió forint támogatást biztosít hét 7 civil állatvédő szervezetnek, akik a kapott összeget macska-ivartalanításra, csipelésre és oltásra fordíthatják. A program célja a hazai kóbor macskák számának csökkentése és a felelős állattartás elősegítése – közölte a Magyar Nemzettel a állatvédelemért felelős kormánybiztos sajtóirodája.

Nagy Orsolya
2025. 09. 15. 16:07
Ovádi Péter elmondta, hogy 2021 óta óvatos becslések szerint több millió gazdátlan kutya- és macskakölyök születését sikerült megelőzni állami forrásból megvalósított programokkal. 

A kóbor macskák számának csökkentése kiemelten fontos feladat.

Az új támogatás révén a civil szervezetek országos szinten végezhetnek hatékony ivartalanítási, csipelési és oltási programot, amely nem csupán az állatok életminőségét javítja, hanem a társadalom számára is előnyös: a kevesebb kóbor állat kevesebb problémát jelent a városokban és falvakban. Ez egy olyan lépés, amely egyszerre szolgálja az állatok és az emberek érdekeit.

Ovádi Péter kormánybiztos Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány
Ovádi Péter kormánybiztos (Fotó: Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány)

Ovádi Péter korábban a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta, hogy az állam által biztosított egymilliárd forint keretösszegű pályázaton annyi a megkötés, hogy a

támogatási összeg legalább húsz százalékát kötelezően ivartalanításra kell fordítani.

– Most is az a célunk, hogy minden érvényes pályázat részesüljön támogatásban. Egy új elem is megjelent, már gépkocsira is tudnak pályázni civilek, ezt ők maguk kérték. Egyet biztosan ígérhetek,

azok a szervezetek, amelyek ténylegesen állatvédelemmel foglalkoznak, fognak támogatást kapni

– mondta Ovádi Péter a Magyar Nemzetnek. A kormánybiztos elmondta, hogy működési támogatásra, állategészségügyi szolgáltatásra, ivartalanításra és férőhelybővítésre érkezik a legtöbb támogatási kérelem.

– Azt gondolom, hogy lefedünk mindent. Úgy határoztuk meg a kiírást, hogy mindenre tudjanak pályázni az állatvédő civil szervezetek – mondta el korábban az állatvédelemért felelős kormánybiztos.


A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány együttműködik a kormányzati programokkal

Vetter Szilvia, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta: a kóbor macskák problémája csak komplex megközelítéssel oldható meg. Az ivartalanítás támogatásával, a lakosság ismereteinek bővítésével és az állattartási kultúra fejlesztésével érhetünk el valódi, tartós változást.

Ez a program nemcsak a kóbor cicák számát csökkenti, hanem segít abban is, hogy a felelős állattartás szemlélete egyre erősebben jelenjen meg a mindennapokban.

Így nem csupán az állatok élete lesz jobb, hanem közösségeink is biztonságosabbá és harmonikusabbá válnak.

A Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület, Cica-Vár-Lak Alapítvány, Olt-Alom Állatvédő Egyesület, Pumi Veszprémi Állatmenhely Alapítvány, Safi Cicamenedék Közhasznú Alapítvány, Újhold Állatélelmezési és Állatvédelmi Egyesület,  Ürömi Duhajdombi Állatotthon Alapítvány részesült a mostani ivartalanítási program támogatásában.

2021 óta hazai szinten egyre bővülnek az ivartalanítási programok Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos irányításával, 2023-tól a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány is aktív partnerként vesz részt. Összességében 2024 év végéig közel 900 millió forintból majdnem 30 000 kutya és macska ivartalanítása történt meg.  Többek közt 2021-ben a Magyar Falu Program keretén belül az 5000 fő alatti településeken több mint 20 ezer állat ivartalanítását, oltását és chipezését végezték el, majd 2022-ben civil szervezeteknek kiírt 500 millió forintos pályázat eredményeként, ahol előírás volt, hogy a támogatási összeg legalább 200 000 forintot ivartalanításra fordítsanak, több mint 1300 állat esett át beavatkozáson. Ezt követte 2023-ban a Közös ügyünk alapítvány 49 millió forintos támogatásával történő 2130 állat ivartalanítása. Tavaly, 2024-ben az Igazságügyi Minisztérium 500 millió forintos pályázatának legalább 20 százalékát, azaz minimum 100 millió forintot – az ivartalanításra kellett fordítani, ami közel 3600 állat ivartalanítását tette lehetővé; év végén az alapítvány további 72 millió forintnyit biztosított, amiből 2500 állat ivartalanítása vált lehetségessé. Év elején egy 1 milliárd forintos pályázatot hirdettek meg az állatvédő civil szervezetek számára, amelynek célja a hazai állatvédelem megerősítése és a felelős állattartás támogatása.

A pályázat eredményeként 443 szervezet nyert támogatást.

A korábbi kiírásokhoz hasonlóan most is előírás, hogy a társállatokkal foglalkozó szervezetek az elnyert összeg legalább 20 százalékát ivartalanítási költségekre fordítsák. Ugyanebben az évben a Magyar Falu Program keretében újraindult egy 500 millió forintos pályázat, amelyre az 5000 fő alatti települések önkormányzatai pályázhatnak. A támogatás célja a felelős állattartás elősegítése, például ivartalanítás, veszettség elleni oltás és mikrochippelés finanszírozásával.

Borítókép: Ovádi Péter kormánybiztos (Fotó: MTI)

