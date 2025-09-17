Ankét Feróval – Az egykori „nemzet csótánya”  szerint a poloska lét nem olyan jó + videó

Nagy Feró már a műsor elején leszögezte, hogy ő nem politikus, válaszolva Huth felvetésére, miszerint politizálni fognak, aki erre úgy reagált, hogy az ország jelentős többsége sem az, mégis elmegyünk választani 2026-ban, ha úgy gondoljuk.

Jött egy kis múltidézés, konkrétan egy bejátszó az 1981-ben tartott tatai Rocktanács üléséről, ahol Tóth Dezső akkori kultúráért felelős miniszterhelyettes „intelmeit” hallgatták vissza, aki lényegében úgy fogalmazott, hogy a zenészek megfogalmazhatnak kritikát, de olyat nem, ami a rendszer ellen szól. Abban az időben a Beatrice, az URH és a Bizottság nevű zenekarok szúrták leginkább a hatalom szemét, amelyeket be is tiltottak.

Feró felidézte, hogy ezen a bizonyos tanácskozáson megszavaztatták a szakmát, akik ellenük fordultak, elhatárolódásra szólították őket a Beatrice-jelenségtől. Mint fogalmazott, nem ők voltak a rendszer ellen, hanem a rendszer volt ellenük, bár az tény, hogy nagyon sok bajuk volt a rendszerrel. Az akkori jegyzőkönyvből kiderült az is, hogy Bródy János például keményen elhatárolódott a Beatrice-jelenségtől, bár ő és kollégái szintén nem szerették a kommunista rendszert, cserébe évente két nagylemezt is kiadhattak Koncz Zsuzsával együtt, Nagy Feró megjegyezte, hogy ezek az emberek azok, akik most diktatúrának nevezik az államot és támadják az Orbán-kormányt.

Feró részletesen beszámolt arról is, milyen játékot játszottak velük a kommunisták a fellépéseikkel kapcsolatban, ugyanis elvileg nem tiltották el őket ettől, de minden olyan intézmény vezetőjét, ahol erre lehetőség lett volna, levélben „kérték” , hogy utasítsák el a zenekart. A kommunista rendszerben éppen ezért senki sem vállalta be, hogy koncertezhessen az adott intézményben a Beatrice.

Fiatalabb nézőink kedvéért elmondjuk, hogy Feróékat durva dolgokkal vádolták, például azzal is, hogy egy csirkét élőben daráltak le a színpadon, ebből persze semmi sem volt igaz, de a kommunista propaganda ezt eljuttatta a megfelelő csatornákon mindenkihez és az elvtársak országszerte tolták ezt, valamint a „nemzet csótányának” nevezték Ferót. Majd változtak az idők, jött a rendszerváltás, Nagy Feró is tudott dolgozni, majd a MIÉP-től egyenes út vezetett számára a Fideszhez, és beállt Orbán Viktor mögé, amit több zenésztársa csak sokkal később tett meg.