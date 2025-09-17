Ankét Feróval – Az egykori „nemzet csótánya”  szerint a poloska lét nem olyan jó + videó

Rendkívüli

Itt van Gulyás Gergely bejelentése: látható összeget kapnak kézhez novemberben a nyugdíjasok

Új podcastműsorunkban Nagy Feró zenésszel elemzi a politikai élet fontos dolgait Huth Gergely, a Pestisrácok.hu főszerkesztője, amelyeken lényegében együtt sírnak és nevetnek. Az első adásban visszaidézik az 1981-es tatai Rocktanácsot, a Beatrice betiltását, beszélnek a tíz évvel ezelőtt történt röszkei csatáról, Magyar Péterről és Tisza Párt esélyeiről, valamint a poloskákról is. Feró nem hazudtolta meg magát, ismét vaskos véleményt hallhatnak tőle.

Munkatársunktól
2025. 09. 17. 15:32
Nagy Feró már a műsor elején leszögezte, hogy ő nem politikus, válaszolva Huth felvetésére, miszerint politizálni fognak, aki erre úgy reagált, hogy az ország jelentős többsége sem az, mégis elmegyünk választani 2026-ban, ha úgy gondoljuk.

Jött egy kis múltidézés, konkrétan egy bejátszó az 1981-ben tartott tatai Rocktanács üléséről, ahol Tóth Dezső akkori kultúráért felelős miniszterhelyettes „intelmeit” hallgatták vissza, aki lényegében úgy fogalmazott, hogy a zenészek megfogalmazhatnak kritikát, de olyat nem, ami a rendszer ellen szól. Abban az időben a Beatrice, az URH és a Bizottság nevű zenekarok szúrták leginkább a hatalom szemét, amelyeket be is tiltottak. 

Feró felidézte, hogy ezen a bizonyos tanácskozáson megszavaztatták a szakmát, akik ellenük fordultak, elhatárolódásra szólították őket a Beatrice-jelenségtől. Mint fogalmazott, nem ők voltak a rendszer ellen, hanem a rendszer volt ellenük, bár az tény, hogy nagyon sok bajuk volt a rendszerrel. Az akkori jegyzőkönyvből kiderült az is, hogy Bródy János például keményen elhatárolódott a Beatrice-jelenségtől, bár ő és kollégái szintén nem szerették a kommunista rendszert, cserébe évente két nagylemezt is kiadhattak Koncz Zsuzsával együtt, Nagy Feró megjegyezte, hogy ezek az emberek azok, akik most diktatúrának nevezik az államot és támadják az Orbán-kormányt. 

Feró részletesen beszámolt arról is, milyen játékot játszottak velük a kommunisták a fellépéseikkel kapcsolatban, ugyanis elvileg nem tiltották el őket ettől, de minden olyan intézmény vezetőjét, ahol erre lehetőség lett volna, levélben „kérték” , hogy utasítsák el a zenekart. A kommunista rendszerben éppen ezért senki sem vállalta be, hogy koncertezhessen az adott intézményben a Beatrice. 

Fiatalabb nézőink kedvéért elmondjuk, hogy Feróékat durva dolgokkal vádolták, például azzal is, hogy egy csirkét élőben daráltak le a színpadon, ebből persze semmi sem volt igaz, de a kommunista propaganda ezt eljuttatta a megfelelő csatornákon mindenkihez és az elvtársak országszerte tolták ezt, valamint a „nemzet csótányának” nevezték Ferót. Majd változtak az idők, jött a rendszerváltás, Nagy Feró is tudott dolgozni, majd a MIÉP-től egyenes út vezetett számára a Fideszhez, és beállt Orbán Viktor mögé, amit több zenésztársa csak sokkal később tett meg.

A hosszas és tartalmas múltidézés után áttértek a közelmúlt egyik meghatározó eseményére, a röszkei csatára, ahol migránsok támadtak a magyar határon a rendvédelmi szervekre és át akarták törni a kerítést. 

Az adásban úgy fogalmazott a műsorvezető és vendége, az a legnagyobb szerencse, hogy senki sem halt meg a támadásban, ami a magyar hatóságok fellépésének köszönhető. Huth és Feró megbeszélte azt is, hogy akkor volt a magyar út, amely szerint az országba nem engedünk be migránsokat, ellenben a nyugati országok befogadó politikájával. 

Feró számára az is nagyon megdöbbentő volt, amikor a migránsok a Keletiben táboroztak vagy gyalogoltak az autópályán, mint mondta, akkor nem mert azokon a helyeken járni, mert nem érezte biztonságosnak, hogy a migránsok által elfoglalt aluljárón vagy téren átmenjen gyalog. Arról is beszélt, hogy a Nyugatnak mégis kellenek ezek az emberek, miközben mi Európától nem kaptunk semmit, hanem lényegében a privatizációval mindent elvettek tőlünk. Lefölözték a hasznot, cserébe nem kaptunk semmit, azt hitették el mindenkivel, hogy a magyarokat el kell engedni, mert egy lázadó nép.

Jött egy újabb videó, ahol Orbán Viktor miniszterelnök takarítja a Harcosok Klubjának edzőtáborában a szobáját, ami tele volt poloskákkal. Nem volt rest, egyedül dolgozott a seprűvel, az erkélyről mondott szavait természetesen kiforgatta a liberális sajtó. Pedig csak annyit mondott a takarítás kapcsán, hogy sok a munka, mindenki sorra kerül, vagyis van még takarítanivaló.

Feró erre úgy reagált: „Imádom ezt a csávót!” Ezt arra alapozta, hogy szerinte van cinizmus a miniszterelnök mondataiban, de közben nem tesz semmiféle negatív dolgot. Neki nem a ruandai népirtás jutott eszébe, mint például Magyar Péternek, szerinte teljesen mindegy, mit mond Orbán Viktor, a balliberálisoknak az a célja, hogy kiforgassák azt és negatív színben tüntessék fel.

 

Nagy Feró elmondta, Orbán Viktor itt nem a Tisza Párt szavazóiról beszélt, majd hozzátette, szerinte a poloskalét az nem olyan jó, nem kedveli ezt a rovart. Majd visszatértek arra, hogy Orbán Viktortól soha nem hallottak olyat, hogy a másik oldal szavazóit bántani kell. Nagy Feró szerint néha meg kell sérteni őket, mert úgy gondolja, hogy egy olyan emberért nem lehet rajongani, mint Magyar Péter, de vannak, aki ezt teszik. Kiemelte, Magyar Péter soha nem fogja vezetni az országot. Hogy ezt mire alapozza, adásunkból részletesen kiderül.

               
       
       
       

