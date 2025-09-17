Rapid extra – az illegális migráció és a röszkei csata + videó

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a stúdióbeszélgetés során a bevándorlás és a migrációs politika aktuális kérdéseit elemezte. Kiemelte, hogy Nyugat-Európában a párhuzamos társadalmak és a migrációs nyomás komoly társadalmi feszültségeket okoz, miközben Magyarország a migráció kivédésében és a családpolitikai intézkedésekben jelentős eredményeket ért el.

A politológus emlékeztetett: az elmúlt tíz évben rendszeresen napirenden volt a bevándorlás kérdése, és várakozásai szerint a következő évtizedben is meghatározó közéleti témaként marad jelen.

A migráció és a röszkei csata volt a témája a stúdióbeszélgetésnek, amelynek vendége Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője volt Fotó: MN Archív

Kitért a Svédországban kialakult helyzetre is. Mint mondta, a svéd–magyar vita különösen tanulságos, miután a svéd miniszterelnök reagált Orbán Viktor bírálatára. „Mindenki tudja objektíven, mi a helyzet Svédországban” – fogalmazott, utalva a párhuzamos társadalmak kialakulására és a bevándorlás következményeire.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a svédországi politikai viták is azt mutatják, hogy változtatni kell a migrációs politikán.

A Nézőpont Intézet vezetője hangsúlyozta: még a svéd liberálisok is tisztában vannak a helyzet súlyosságával, ugyanakkor nem fogadják el Orbán Viktor kritikáját. Mráz úgy vélte, ennek hátterében az irigység áll, mivel a magyar miniszterelnök álláspontja beigazolódott. Hozzátette: ahelyett, hogy ezt elismernék, támadással és személyeskedéssel reagálnak. A politológus szerint a svéd társadalomban sem véletlenül erősödtek meg a bevándorlásellenes pártok, és nem véletlen az sem, hogy Ulf Kristersson miniszterelnöknek már migrációellenes erőkkel kell kormányoznia.