Ankét Feróval – „Harminc éve én is vettem egy pisztolyt...” + videó 

Kulturális szakadék tátong a jobboldali patrióta tábor és Magyar Péterék klikkje között: nekik természetes, hogy fegyverrel pózolnak a közösségi fórumokon – de képzeljük csak el, mi történne, ha ugyanezt mi próbálnánk meg...A feldobott gondolat Nagy Feró eszébe juttatott egy régi történetet: húsz-harminc évvel ezelőtt ő maga is vett egy gáz-riasztó pisztolyt, aminek igencsak furcsa vége lett.

A Beatrice frontembere kijelentette, jól ismeri azt az „amerikai életérzést”, amikor valaki fegyverrel az oldalán sétálgat az utcán, ugyanakkor a kilencvenes évek Magyarországa még egészen más világ volt.

Most már 2025-öt írunk, új idők járnak. Adott a kérdés: mi szükség van lőfegyverre? Kitől kellene félnie Ruszin-Szendi Romulusznak? Feró pisztolyát végül egy tolvaj vitte el, aki feltörte az autóját. Ruszin-Szendi fegyverét pedig a rendőrség kobozta el, magyarázkodás ide vagy oda. Örüljünk inkább annak, hogy Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, ahol fegyverek nélkül is biztonságban élhet politikus, zenész és az átlagember egyaránt.

Ha már kulturális különbségek: a digitális polgári körök első nagygyűlésén elhangzott beszédekről is szó esett. Feró nagy kedvelője Lázár Jánosnak, véleménye szerint a tárcavezető lendületes és erős beszédet tartott, ugyanakkor a zenész humorosan odaszúrta: szerinte „nagy poén” maradt ki azzal, hogy Lázár János mondandója után nem egyből a miniszterelnök beszéde következett az erős felvezető után. Lázár János kulcsgondolata egy mondatával összefoglalható:

Orbán Viktor azokért is dolgozik, akik utálják, míg Magyar Péter azokat elárulta, akik szerették.

Feró nagyon fontosnak, és egyben „életveszélyesnek” nevezte Orbán Viktor szavait. Hangoztatta, számára még mindig felemelő, hogy az 2010-es évek előtti „merjünk kicsik lenni” vonalat a „tegyük újra naggyá Magyarországot” mentalitása vette át. Feró szerint pontosan olyan vezetőre van szüksége az országnak, aki így vélekedik. Huth Gergely hozzátette, Orbán Viktor ösztönző és érvelő beszéde pontosan az ellenkezője volt annak, amit Magyar Péter produkál, amióta pártja a botrányhalmozással teljesen elvesztette a közbeszéd irányítását.

Míg Orbán Viktor terveket vázol és jövőképet fest a nagyközönség előtt, addig a Tisza Párt elnöke kisszínpadon toporzékol, destruktív narratívát fogalmaz meg, abban bízva, hogy a hangulatkeltés elég lesz majd 2026-ban

– összegzett a Pestisrácok főszerkesztője. Nagy Feró elárulta, ő látott már hasonlót. Részletek az Ankét Feróval legújabb adásában.