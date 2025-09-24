Átvilágítási jelentés: kritikus helyzetben Budapest pénzügyei

Jelenleg még csak egy előzetes jelentés került nyilvánosságra, mert az átvilágítással foglalkozó csapat még további adatszolgáltatást vár a fővárosról – fogalmazott a Magyar Nemzetnek a Budapest Műhely önkormányzati szakértője, Wintermantel Zsolt.

Fotó: Csudai Sándor

Az előzetes jelentésből az látszik amit egyébként hosszú évek óta különböző szereplők, elemzők és politikusok is mondanak, hogy a főváros vezetésének felelőtlensége az, ami ehhez a gazdasági helyzethez vezetett. A főváros pénzügyi pozíciója öt éve folyamatosan, évről évre romlik. A Rákosrendező megvásárlásával a főváros pedig további pénzügyi kockázatokat vállalt, miközben az elmúlt hat évben összesen 5,5 milliárd forint értékben fizetett jutalmat, ami egy nehéz gazdasági helyzetben lévő önkormányzatnál egészen elképesztő

– jelentette ki a szakérő. Hozzátette, véleménye szerint talán a legfontosabb megállapítás ebben az előzetes jelentésben az, hogy a főváros vezetése nem tett érdemi lépéseket a költségvetési egyensúly biztosításához és nem tett erőfeszítéseket azért, hogy a feladatellátása hatékonyabb legyen. Kiemelendő az is hogy „pénzügyi diktatúrát” épített fel a fővárosban Karácsony Gergely egy likviditási bizottság létrehozásával, amelyben a főpolgármester szinte egy személyben hozza a döntéseket, a közgyűlést kikerülve.

2022-ig a város a tartalékait élte fel, technikailag 2023 végére került olyan helyzetbe, amikor már nem tudta az adott évben a szükséges kiadásait a bevételekből fedezni. A fővárosi önkormányzat azért, hogy el tudja tüntetni a működési hiányt, a saját cégeitől 2023 végén 5,2 milliárd, 2024 végén pedig hatmilliárd forintot fizettetett be a cégeitől a saját számlájára, ezzel tudták úgymond trükkösen nullára kihozni az egyenleget

– emelte ki Wintermantel Zsolt. A szakember kiemelte, legalább ilyen probléma volt, hogy 2023-ban a főváros nem fizette ki a közlekedési szolgáltatásokért járó pénz teljes összegét a BKK-nak. Ötvenmilliárd forint értékben hitelintézetek fizették ki a szükséges összeget, amely visszafizetésére 2024-ben került sor, de már a 2024-es költségvetési év terhére.

A működési egyensúly ilyen módon történő biztosítása, ez a fajta trükközés az ide vonatkozó törvényben fogalmazott elvárásokkal kevésbé összeegyeztethető, felvetheti a költségvetés valós helyzetének elfedési szándékát és megkérdőjelezheti a könyvvizsgálói jelentés alaposságát.

Wintermantel Zsolt elmondta, különösen most, amikor sorra történtek tragikus esetek műszaki hibából adódóan a BKV járműállományában, fel kell hívni a figyelmet, hogy a fővárosi önkormányzat törvényben rögzített kiemelt feladata a közösségi közlekedés működtetése, ennek ellenére nem biztosítja a szükséges forrásokat az iparűzési adóból befolyt összegből.