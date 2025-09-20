Rendkívüli

A család a legfontosabb tényező abban a keretrendszerben, amiben élünk, hogy megtaláljuk azokat a célokat, szempontokat, irányokat, amik tovább visznek bennünket, családjainkat, nemzetünket, üzente Beneda Attila.

2025. 09. 20.
Beneda Attila (Forrás: MTI)
Átadták a Családháló Alapítvány díjait szombaton Budapesten: az oklevelekkel azoknak az intézményeknek, illetve a többi között bölcsődei kisgyermeknevelő, óvónő, védőnő, szakembereknek a munkáját ismerik el, akik az elmúlt évben a legtöbbet tették a családokért.

Beneda Attila (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A rendezvényen Beneda Attila, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára elmondta, az élet értelme az élet szolgálata, ezt teszik a Családháló Alapítvány által díjazottak, akik nap mint nap önzetlenül, nagy szeretettel, türelemmel és kitartással végzik munkájukat.

Nagy dolgokat nem tudunk tenni, csak kicsiket, nagy szeretettel

– jelentette ki Teréz anyát idézve a helyettes államtitkár, aki egyúttal háláját fejezte ki a díjazottaknak a munkájukért.

Beneda Attila kiemelte, a család az, ami a társadalom struktúráiban talán leginkább az élet szolgálatára alakult ki. A család a legfontosabb tényező abban a keretrendszerben amiben élünk, hogy megtaláljuk azokat a célokat, szempontokat, irányokat, amik tovább visznek bennünket, családjainkat, nemzetünket – mondta a KIM helyettes államtitkára.

Kitért a kormány által létrehozott családtámogatási rendszerre és azon belül a lakhatást segítő intézkedésekre.

Példaként említette a csok, majd a falusi csok és a csok+ elindítását, ide sorolta még a babaváró hitelt és az otthonfelújítási támogatást is.

Rámutatott, hogy most a legnagyobb újdonság a fix 3 százalékos Otthon start program, aminél jól látható az első hetek tapasztalatai alapján, hogy mennyire érdeklődnek iránta a fiatalok.

Közölte, hogy mindezek mellett igyekeznek a családok, főként a gyermeket nevelő családok jövedelmeit bővíteni.

Ennek kapcsán az utóbbi időben hozott intézkedésekre hívta fel a figyelmet, mint a családi adókedvezmény két ütemben való megduplázása, valamint a három majd a kétgyerekes édesanyák szja-mentessége. Ezek mind illeszkednek a korábbi családtámogatásokhoz – mondta a helyettes államtitkár.

A rendezvényen Beneda Attila és Raj-Czefernek Léna, a csaladhalo.hu oldal vezető szerkesztője közösen adta át a díjakat.

A díjat 2013-ban alapította a Családháló közössége azzal a céllal, hogy nyilvános elismerésben részesítsenek olyan intézményeket és szakembereket, akik a gyermekekért történő munkájuk során különösen sokat tettek a családokért.

Borítókép: Beneda Attila (Forrás: MTI)


