A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

Azahriah szerint a „mocskos Fidesz” rigmusnak nincs helye a fesztiválokon

Azahriah szerint korrekt volt a miniszterelnök reakciója arra, amikor az énekes véglényeknek nevezte a kormánypárt támogatóit.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 10:25
Azahriah
Fotó: MTI/Vasvári Tamás
A „mocskos Fidesz” rigmus nem a koncertekre, hanem a tüntetésekre való – vélekedett Azahriah a Jólvanezígy podcast adásában. Az énekes nem tartja helyénvalónak, hogy a koncerteken egyre gyakrabban felhangzik a „mocskos Fidesz” rigmus. Mint jelezte, idén kihagyta a fesztiválszezont, így az ő koncertjein nem fordult elő, hogy a közönség politikai rigmusokat skandált volna.

20240808 Budapest A harmincadik alkalommal rendezték meg a Sziget Fesztivált a Hajógyári-szigeten. Fotó: Bánkúti Sándor (BS) MW Bulvár képen: Azahriah koncert
Fotó: Bánkúti Sándor

A Híradó.hu cikke szerint a podcast további részében a közéleti hírek kerültek górcső alá, de Azahriah hangsúlyozta: 

a zene és a koncertek közös élményről szólnak, nem a politikai üzenetekről.

A beszélgetés során az is szóba került, amikor Azariah levéglényezte a Fidesz-szavazókat, amelyre Orbán Viktor is reagált. A zenész úgy véli, hogy a miniszterelnök reakciója kifejezetten korrekt volt, véleménye szerint ilyennek kellene lenni akár egy nyugat-európai országban is egy méltó reakciónak. 

Azóta az énekes egyébként megbánta, hogy így fogalmazott, most már ő is úgy gondolja, hogy ezt nem lett volna szabad. Azt is elárulta, hogy a menedzsmentjével egyébként szokott egyeztetni arról, hogy mit posztol az Instagram-oldalára. 

Borítókép: Azahriah (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

 

