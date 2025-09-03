Azahriah szerint a „mocskos Fidesz” rigmusnak nincs helye a fesztiválokon

A „mocskos Fidesz” rigmus nem a koncertekre, hanem a tüntetésekre való – vélekedett Azahriah a Jólvanezígy podcast adásában. Az énekes nem tartja helyénvalónak, hogy a koncerteken egyre gyakrabban felhangzik a „mocskos Fidesz” rigmus. Mint jelezte, idén kihagyta a fesztiválszezont, így az ő koncertjein nem fordult elő, hogy a közönség politikai rigmusokat skandált volna.

Fotó: Bánkúti Sándor

A Híradó.hu cikke szerint a podcast további részében a közéleti hírek kerültek górcső alá, de Azahriah hangsúlyozta:

a zene és a koncertek közös élményről szólnak, nem a politikai üzenetekről.

A beszélgetés során az is szóba került, amikor Azariah levéglényezte a Fidesz-szavazókat, amelyre Orbán Viktor is reagált. A zenész úgy véli, hogy a miniszterelnök reakciója kifejezetten korrekt volt, véleménye szerint ilyennek kellene lenni akár egy nyugat-európai országban is egy méltó reakciónak.

Azóta az énekes egyébként megbánta, hogy így fogalmazott, most már ő is úgy gondolja, hogy ezt nem lett volna szabad. Azt is elárulta, hogy a menedzsmentjével egyébként szokott egyeztetni arról, hogy mit posztol az Instagram-oldalára.

Borítókép: Azahriah (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)