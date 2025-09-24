Őszi szenzáció a Balatonon: vízre bocsátják a híres-neves világjáró hajót

Az ünnepi esemény a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum együttműködése eredményeként valósulhat meg. A múzeum közösségi oldalán adta hírül, hogy 40 év után újra vitorlát bont a restaurált Szent Jupát, és ebből az alkalomból számos meglepetéssel várják az érdeklődőket.

A rendezvény ingyenes és nyilvános.

Fotó: Székesfehérvár Városportál

Fa Nándor és Gál József örökre beírták a nevüket a hazai és nemzetközi hajózás történetébe azzal, hogy teljesítették Föld körüli útjukat a kenusok védőszentjéről elnevezett hajóval. A két bátor kalandor a vitorlázók Mount Everestjének tartott Horn-fokon is sikerrel átkelt

– áll a múzeum közleményében.

A Szent Jupát a hazatérése után rövid ideig a Balatonon maradt, mialatt Fa Nándor és Gál József egy alapítványt hozott létre a megőrzésére. Ez az alapítvány 1996-ban a Közlekedési Múzeumnak adományozta a Balaton–31 típusú vitorláshajót, amelyet 2001-től a múzeum városligeti épületében, a Hírességek Csarnokában állították ki. Öt évvel később, az épület elbontását követően a műtárgyat valamennyi irányadó műtárgyvédelmi feltételnek megfelelve – megfelelő hőmérséklet, páratartalom és fényvédelem biztosításával – őrzött bérraktárban helyezte el a múzeum.