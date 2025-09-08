Káosz a magyar utakon, az M1-esen már több mint tíz kilométeres a torlódás

Kamionba szaladt egy személyautó az M1-es autópályán, Hegyeshalom irányába, Lébény térségében – hívta fel a figyelmet az Útinform. Mint írták, a 147-es kilométernél már mindkét sávon megindult a forgalom, de a 10 kilométeres torlódás nagyon lassan szűnik meg.

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Nagyfüged térségében pedig egy másik személyautó szalagkorlátnak ütközött. A 87-es kilométernél a belső sávot lezárták.

Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között egy hidat javítanak. A 3-as kilométernél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Hangsúlyozták: napközben gyakori a torlódás, ezért az M1-en Tatabánya felől érkezők hosszabb menetidővel számoljanak.