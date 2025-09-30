Budapesten egy 15 éves, Dombóváron egy 16 éves lány tűnt el + fotók

Épphogy előkerült egy eltűnt nő holtteste, egy nap alatt a rendőrség két fiatal lány után is körözést adott ki eltűnés miatt.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság Tótika Mirabella ügyében adott ki körözést. A 15 éves lány szeptember 29-én, nagyjából húsz perccel este tíz óra előtt tűnt el.
Tótika Mirabella 168 centiméter magas, vékony testalkatú, haja festett fekete, a szeme kék. Az utolsó ismert ruházata zöld mellény és fekete testhezálló nadrág.
Sallai Petra Katalin a kapospulai gyermekotthon lakója, augusztus 31-én a szekszárdi gyermekotthonból engedély nélkül távozott, tartózkodási helye azóta nem ismert, életjelet nem ad magáról.
A 16 éves lány normál testalkatú, barna, hosszú hajú, barna szemű. Nem tudni, milyen ruha volt rajta, amikor eltűnt.
Mindkét rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható lányok jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
