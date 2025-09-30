Budapesten egy 15 éves, Dombóváron egy 16 éves lány tűnt el + fotók

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság Tótika Mirabella ügyében adott ki körözést. A 15 éves lány szeptember 29-én, nagyjából húsz perccel este tíz óra előtt tűnt el.

Forrás: Police

Tótika Mirabella 168 centiméter magas, vékony testalkatú, haja festett fekete, a szeme kék. Az utolsó ismert ruházata zöld mellény és fekete testhezálló nadrág.