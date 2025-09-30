Rendkívüli

Így üvöltözött Magyar Péter, miután pert vesztett + videó

rendőrségDombóváreltűnt

Budapesten egy 15 éves, Dombóváron egy 16 éves lány tűnt el + fotók

Egyikük majdnem két hónapja nem ad magáról életjelet.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 09. 30. 16:37
Nyomoz a rendőrség a súlyos kompbaleset ügyében (Illusztráció, forrás: Pixabay) rendőrautó (Illusztráció, forrás: Pixabay) Pexels
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Épphogy előkerült egy eltűnt nő holtteste, egy nap alatt a rendőrség két fiatal lány után is körözést adott ki eltűnés miatt. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság Tótika Mirabella ügyében adott ki körözést. A 15 éves lány szeptember 29-én, nagyjából húsz perccel este tíz óra előtt tűnt el.

Forrás: Police

Tótika Mirabella 168 centiméter magas, vékony testalkatú, haja festett fekete, a szeme kék. Az utolsó ismert ruházata zöld mellény és fekete testhezálló nadrág.

Sallai Petra Katalin a kapospulai gyermekotthon lakója, augusztus 31-én a szekszárdi gyermekotthonból engedély nélkül távozott, tartózkodási helye azóta nem ismert, életjelet nem ad magáról.

A 16 éves lány normál testalkatú, barna, hosszú hajú, barna szemű. Nem tudni, milyen ruha volt rajta, amikor eltűnt. 

 

Forrás: Police

Mindkét rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható lányok jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRómai Magyar Akadémia

Nézd má'! Még egy lebukott seggnyaló!

Bayer Zsolt avatarja

Eddig leveleket írogattál a fideszes kormánytagoknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu