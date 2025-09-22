Rendkívüli

Újra feljelentették Magyar Péter fegyvermániás bizalmasát

ítéletvádlottáldozattolvajbugyi

Bíróság előtt a bugyitolvaj, akinek a szülei fizették meg az okozott kárt

Különös eset kapcsán hozott ítéletet a Szeghalmi Járásbíróság: egy férfi alsóneműkért tört be egy családi házba. A bugyitolvaj kisebb kárt okozott csupán, amit aztán a szülei megtérítettek.

Munkatársunktól
2025. 09. 22. 15:46
Bugyikért indult a tolvaj, végül a bíróságon kötött ki. Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Különös eset történt szeptember 13-án Vésztőn. Egy férfi átjutott egy családi ház kerítésén, kővel betörte az egyik ablakot, majd azon keresztül bejutott az ingatlanba. A betörőt az értékek, elektronikai készülékek hidegen hagyták: a férfi huszonöt használt és új bugyit zsákmányolt, valamint két melltartót is ellopott ötezer forint értékben – írta a meg az Origo.hu. A bugyitolvaj azonban nem sokáig garázdálkodhatott szabadon, a rendőrség napokon belül elfogta.

bilincsbe verve
A felvétel illusztráció (Fotó: Pexels.com)

Elítélték a bugyitolvajt

Az áldozatnak az érzelmi megrázkódtatáson kívül szerencsére nem esett baja. A szóban forgó hölgy kárát részben a biztosító, részben pedig a vádlott szülei megtérítették. A Szeghalmi Járásbíróság gyorsan ítéletet hozott az ügyben, a vádlott 80 óra közmunkát és egy évre szóló pártfogói felügyeletet kapott. A férfi a jóvátételi munkát saját választása szerint végezheti állami vagy önkormányzati fenntartású intézménynél, közhasznú civil szervezetnél, egyháznál vagy ezek részére. Az viszont már jó kérdés, hogy melyik egyház vagy civil szervezet alkalmazná szívesen egy ilyen bűncselekmény elkövetése után.

Hasonlóan érdekes eset történt nyáron egy Kunszentmiklóshoz közeli strandon, ahol egy férfi a gyermekével szeretett volna ebédelni a közeli büfében. Az édesapa úgy parkolt le az autóval, hogy benne maradt a slusszkulcs. Mire kiérkezett a lángos, a gépjárműnek már hűlt helye volt. További részletek a Magyar Nemzet korábbi cikkében.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Képünk illusztráció (Forrás: Shutterstock)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKozma Lajos

Íme itt van minden!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek tényleg meg bírták írni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu