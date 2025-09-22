Bíróság előtt a bugyitolvaj, akinek a szülei fizették meg az okozott kárt

Különös eset történt szeptember 13-án Vésztőn. Egy férfi átjutott egy családi ház kerítésén, kővel betörte az egyik ablakot, majd azon keresztül bejutott az ingatlanba. A betörőt az értékek, elektronikai készülékek hidegen hagyták: a férfi huszonöt használt és új bugyit zsákmányolt, valamint két melltartót is ellopott ötezer forint értékben – írta a meg az Origo.hu. A bugyitolvaj azonban nem sokáig garázdálkodhatott szabadon, a rendőrség napokon belül elfogta.

A felvétel illusztráció (Fotó: Pexels.com)

Elítélték a bugyitolvajt

Az áldozatnak az érzelmi megrázkódtatáson kívül szerencsére nem esett baja. A szóban forgó hölgy kárát részben a biztosító, részben pedig a vádlott szülei megtérítették. A Szeghalmi Járásbíróság gyorsan ítéletet hozott az ügyben, a vádlott 80 óra közmunkát és egy évre szóló pártfogói felügyeletet kapott. A férfi a jóvátételi munkát saját választása szerint végezheti állami vagy önkormányzati fenntartású intézménynél, közhasznú civil szervezetnél, egyháznál vagy ezek részére. Az viszont már jó kérdés, hogy melyik egyház vagy civil szervezet alkalmazná szívesen egy ilyen bűncselekmény elkövetése után.

