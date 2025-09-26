DebrecenOrbán ViktorMagyar Kereskedelmi és Iparkamara

Cégvezetőkkel egyeztetett Orbán Viktor Debrecenben

A kormányfő a BMW-gyár átadója miatt volt a térségben.

2025. 09. 26. 18:42
Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara meghívására a legnagyobb magyar tulajdonú Hajdú-Bihar vármegyei vállalkozások vezetőivel egyeztetett Debrecenben – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Debrecen, 2025. szeptember 26. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara meghívására a legnagyobb magyar tulajdonú Hajdú-Bihar vármegyei vállalkozások vezetőivel egyeztet Debrecenben 2025. szeptember 26-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
Mint arról lapunkban beszámoltunk, a kormányfő a debreceni BMW-gyár átadásán vett részt a hajdú-bihari megyeszékhelyen. A gyárátadón a kormányfő beszélt arról, hogy az elmúlt időszakban legalább ezermilliárd forintnyi fejlesztés érkezett a térségbe. Azt is hangoztatta a miniszterelnök, hogy a cégeknek nem parancsolni kell, hanem velük együtt kell megcsinálni, adót kell csökkenteni. Úgy vélekedett: itt ezt nem kell magyarázni, mert egymásnak adják a kilincset a német és a kínai mérnökök. Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy aki Magyarországon beruház, az biztos lehet benne, hogy nem változnak meg egyik napról a másikra a szabályok. Nem sarcolják, hanem díjazzák a beruházást, és a magyarok nem fogják mások pénzét mások háborújára költeni, hanem a magyar gazdaságot fogják fejleszteni.


