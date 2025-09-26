Cégvezetőkkel egyeztetett Orbán Viktor Debrecenben

Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara meghívására a legnagyobb magyar tulajdonú Hajdú-Bihar vármegyei vállalkozások vezetőivel egyeztetett Debrecenben – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció

Mint arról lapunkban beszámoltunk, a kormányfő a debreceni BMW-gyár átadásán vett részt a hajdú-bihari megyeszékhelyen. A gyárátadón a kormányfő beszélt arról, hogy az elmúlt időszakban legalább ezermilliárd forintnyi fejlesztés érkezett a térségbe. Azt is hangoztatta a miniszterelnök, hogy a cégeknek nem parancsolni kell, hanem velük együtt kell megcsinálni, adót kell csökkenteni. Úgy vélekedett: itt ezt nem kell magyarázni, mert egymásnak adják a kilincset a német és a kínai mérnökök. Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy aki Magyarországon beruház, az biztos lehet benne, hogy nem változnak meg egyik napról a másikra a szabályok. Nem sarcolják, hanem díjazzák a beruházást, és a magyarok nem fogják mások pénzét mások háborújára költeni, hanem a magyar gazdaságot fogják fejleszteni.