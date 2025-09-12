Cigányozásba kezdtek Magyar Péter hívei

A Tisza Párt elnökének Kenderesen tartott utcafórumán egy roma hölgy vitába mert szállni Magyar Péterrel.

Az erről szóló, a közösségi médiában terjedni kezdő felvétel alatt rasszista gyűlöletkeltésbe kezdtek a tiszás szavazók.

Agyhalott cigányok

– írta az egyik kommentelő Magyar Péter posztja alatt.

Egy másik kommentelő pedig kiemelte,

sajnos, még sok ehhez hasonló putris létezik.

Szintén a videót tartalmazó poszt alatt egy hozzászóló csak annyit írt,

undorító cigányok.

Egy másik hölgy kifejezetten durva cigányozásba kezdett.

Hát nekem volt ilyen buta cigány kolléganőm. De bele is pusztult normális munkába

– írta Magyar Péter egyik támogatója.