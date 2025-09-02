Nem csoki volt a csomagolásban, még szerencse, hogy résen volt a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az augusztus 20-i héten több razziát tartott, amelyek során 77 kilogramm drogot foglalt le. A NAV keddi közleménye szerint a csempészek kreatív módszerekkel próbálták elrejteni az árut, de a röntgenes vizsgálatok és a keresőkutyák lebuktatták őket.

Forrás: Facebook

Süteményesdoboz és ülőpárna is tele volt droggal

A razziák során postai és egyéb áruszállítmányokat ellenőriztek. Többször találtak cannabist, amelyet csokoládécsomagolásokba és süteményesdobozokba rejtettek. A helyszíni teszt igazolta, hogy valóban kábítószerről van szó.

A legsúlyosabb esetben egyszerre 66 kilogramm cannabist foglaltak le. A szállítmány ülőpárnákba varrva, vákuumcsomagolásban érkezett. A szokatlan csomagolás miatt először a röntgenfelvétel keltett gyanút, amit a keresőkutyák is megerősítettek.

Forrás: Facebook

Feljelentés a rendőrségen

A NAV összesen 77 kilogramm csempészárut vont ki a forgalomból, az ügyben feljelentést tettek a rendőrségen. A hatóság hangsúlyozta: a kábítószer-kereskedők egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják kijátszani az ellenőrzéseket, de a technikai eszközök és a kutyás egységek rendszeresen sikerrel járnak.