NAVrendőrségNemzeti Adó-és Vámhivatalcsempészáru

Nem csoki volt a csomagolásban, még szerencse, hogy résen volt a NAV

A csempészek süteményesdobozba és ülőpárnákba rejtették az árut.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 15:03
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az augusztus 20-i héten több razziát tartott, amelyek során 77 kilogramm drogot foglalt le. A NAV keddi közleménye szerint a csempészek kreatív módszerekkel próbálták elrejteni az árut, de a röntgenes vizsgálatok és a keresőkutyák lebuktatták őket.

Forrás: Facebook

Süteményesdoboz és ülőpárna is tele volt droggal

A razziák során postai és egyéb áruszállítmányokat ellenőriztek. Többször találtak cannabist, amelyet csokoládécsomagolásokba és süteményesdobozokba rejtettek. A helyszíni teszt igazolta, hogy valóban kábítószerről van szó.

A legsúlyosabb esetben egyszerre 66 kilogramm cannabist foglaltak le. A szállítmány ülőpárnákba varrva, vákuumcsomagolásban érkezett. A szokatlan csomagolás miatt először a röntgenfelvétel keltett gyanút, amit a keresőkutyák is megerősítettek.

Forrás: Facebook

Feljelentés a rendőrségen

A NAV összesen 77 kilogramm csempészárut vont ki a forgalomból, az ügyben feljelentést tettek a rendőrségen. A hatóság hangsúlyozta: a kábítószer-kereskedők egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják kijátszani az ellenőrzéseket, de a technikai eszközök és a kutyás egységek rendszeresen sikerrel járnak.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu