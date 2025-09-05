Gigantikus beruházás valósul meg egy dunaújvárosi kórházban

Rétvári Bence a közösségi oldalán tudatta, hogy zajlik az új diagnosztikai központ kialakítása Dunaújvárosban: érkezik a legkorszerűbb, 1,5 Teslás MR-készülék, amely mesterséges intelligencia segítségével gyorsabb és pontosabb diagnózist ad a betegeknek. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára jelezte, hogy egy ilyen berendezés nem egyszerűen csak megérkezik egy intézménybe. Ahhoz, hogy a Szent Pantaleon Kórházban helyet kapjon az uMR 670 MR-készülék, komplett építészeti és műszaki átalakításokra van szükség.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Fotó: MTI/Lakatos Péter

Mint tudatta, a kórházban új tereket alakítanak ki a diagnosztikai központ számára, bontási és szerkezeti munkák zajlanak, speciális Faraday-kalitka épül, amely kizárja az elektromágneses zavarokat. Továbbá légkondicionált, hő- és vibrációmentes környezetet alakítanak ki, ahol a készülék és a beteg is a legjobb körülmények között lehet.

A munkálatok részeként a kórház teljes műszaki megújuláson is átesik: liftcsere, új mammográfiai berendezés és korszerűsített vizsgálati terek is szolgálják majd a betegeket

– tette hozzá. A politikus kiemelte, hogy az MR-készülék és az átalakítások egyetlen célt szolgálnak: gyorsabb diagnózis, pontosabb vizsgálati eredmények és gördülékenyebb betegellátás egy emberközeli, modern környezetben.

Borítókép: A Szent Pantaleon Kórház (Forrás: Facebook)