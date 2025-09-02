kisvárosbanítéletsérelemborsodi

Égjetek, kutyák! – üvöltötte artikulátlanul a borsodi férfi, aztán elszabadult a pokol

Közben pörgött a stream is.

„Égjetek, kutyák!” – ezt kiáltotta egy borsodi kisvárosban a ház előtt a férfi, majd az udvarra bedobott egy benzinnel megtöltött félliteres műanyag flakont – írja a Boon. 

Azonban a fia éppen a házban volt, és az ott tartózkodó kiskorú unokatestvérével eloltotta a sóderágyon mintegy 40-50 centiméter magasságban fellobbanó tüzet, majd a tűzoltóságot is értesítette. Az elsőfokú bíróság tényállása szerint a vádlott 2023 júliusában a kora délutáni órákban, bódult állapotban ült autóba, hogy mindezt megtegye, és élőben is közvetítse a közösségi oldalán. 

Az ügy apropója egyelőre homályos, de az első fokon eljáró Miskolci Törvényszék idén januárban a vádlottat különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt hét év fegyházbüntetésre és hét év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárta továbbá a feltételes szabadság kedvezményéből. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. 

A Debreceni Ítélőtábla dr. Háger Tamás vezette tanácsa helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, amely ma jogerőre emelkedett. Az eset részleteit a Boon cikkében olvashatja el. 

 

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

