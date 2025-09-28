Egy ritka felvételt közöltek Magyar Péterről, épp a jelöltjeivel találkozik

„Magyar Péter itt épp találkozik a Tisza jelöltjeivel… Persze ki akarná a nevét adni a Tisza-adóhoz, a lebukásokhoz, a botrányokhoz?! Nem meglepő módon senki” – írta közösségi oldára feltöltött fotójához Menczer Tamás. A kormánypártok kommnikációs igazgatója bejegyzésében Magyar Péterről töltött fel egy képet, amellyel a jelöltállítással kapcsolatos blamáját figurázza ki.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, elfogyott a Tisza Párt és Magyar Péter lendülete, tovább késik a párt képviselőjelöltjeinek bejelentése, jelen állás szerint csak novemberben fog kiderülni, ki lehet az a 106 személy, aki országosan is megméreti magát a kormánypártokkal a 2026-os választásokon.

Magyar Péter szerint ennek oka, hogy a Nemzet hangja szavazásra akarnak inkább koncentrálni. Lapunk információi szerint ugyanakkor a valóságban a fent leírtaknál sokkal komolyabb oka van a jelöltállítással kapcsolatos újabb blamának: mégpedig az, hogy a képviselőjelöltek maguk sem akarnak kilépni a fényre, ezt a Tisza Párt körül kialakult negatív hangulattal indokolják.