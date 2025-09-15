Egyéves kislányt keres a rendőrség, már több mint egy hete nem tudni, hol lehet

Eltűnés miatt keresnek egy egyéves szombathelyi gyermeket a rendőrök – adta hírül a Vaol.
Kolompár Nadin Hermina júliusban töltötte be az első életévét, és szeptember hetedikén, vagyis még a múlt hét előtti vasárnap veszett nyoma. A gyermeket egy barna színű melegítőben látták utoljára, fotóját is közzétették a rendőrség hivatalos oldalán. A körözést a Szombathelyi Rendőrkapitányság rendelte el. Ők arra kérnek, hogy aki bármit tud a gyermek hollétéről vagy bármilyen információval tud szolgálni, ami segíti a nyomozást, hívja a rendőrséget ezen a számon: 36 (94) 521-169.
Az eset részleteit a Vaol cikkében olvashatja.
