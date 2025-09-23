Sanyarú a tiszás sors: Magyar Péter alelnöke sem tudja, lesz-e valaha képviselőjelölt + videó

– Nincs információm arról, hogy ki fog ebben a térségben elindulni. Igazából semelyik választókerületről nem tudom – válaszolta Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke egy podcastben arra a kérdésre, hogy jövőre szeretne-e indulni országgyűlési képviselőjelöltként.

Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes. Forrás: Facebook

Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója töltötte fel a videórészletet a közösségi oldalára, amiből ismét azt lehet valószínűsíteni, Magyar Péterék még sehogy sem állnak a képviselőjelöltjeik kijelölésével.

Forsthoffer Ágnes a videóban elárulta, hogy még azt sem tudja, ő indul-e egyáltalán.

Ezeken tényleg csak röhögni lehet

– jegyezte meg az ügyet kommentálva Menczer Tamás.

Csak az ígérgetés, a hitegetés megy

Ahogy arról már írtunk, a választások napja egyre közeledik, így a pártoknak viszonylag rövid időn belül meg kell találniuk azt a 106 embert, akiket az egyéni választókerületekben indítanak. Ezzel a feladattal a pártok nagy része már vagy megvan, vagy nagyon közel jár hozzá, csak néhány hely kérdése nem dőlt még el. Azonban a Tisza Párt esetében – mint oly sok más esetben – itt sem láthatunk különösebben nagy munkatempót, szorgalmat vagy haladást.

Sőt az egyetlen párt, amely még csak halogatott és ígérgetett eddig, az a Tisza. Magyar Péter ugyanis már többször nagyon határozottan próbált mindenkit biztosítani arról, hogy lesz 106 jelöltjük, noha egyelőre a kijelentést – érthető módon – sokan kétkedéssel fogadják.

Ráadásul a baloldali pártvezér kijelentéseit a nyáron lejátszódó önimádó produkció sem segítette.

Állítása szerint ugyanis pusztán a tisztesség akadályozza meg a Tisza Pártot abban, hogy ne indítsanak minden egyéni választókerületben Magyar Péter nevű személyeket. Az önimádat mintapéldájaként tündöklő pártvezér így fogalmazott: „Nem fogunk 106 darab Magyar Pétert egyéni képviselőnek indítani, pedig felmerült egyesekben, hogy névváltoztatással ezt is lehetne csinálni.”