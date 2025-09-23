  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Sanyarú a tiszás sors: Magyar Péter alelnöke sem tudja, lesz-e valaha képviselőjelölt + videó
Magyar PéterTisza PártVálasztásokparlamenti választásjelölt

Sanyarú a tiszás sors: Magyar Péter alelnöke sem tudja, lesz-e valaha képviselőjelölt + videó

Kínos helyzetbe hozták egy podcastben Forsthoffer Ágnest, a Tisza Párt alelnökét. Magyar Péter embere kénytelen volt elárulni, hogy saját magáról sem tudja, hogy jelölik-e országgyűlési képviselőjelöltnek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 15:42
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Nincs információm arról, hogy ki fog ebben a térségben elindulni. Igazából semelyik választókerületről nem tudom – válaszolta Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke egy podcastben arra a kérdésre, hogy jövőre szeretne-e indulni országgyűlési képviselőjelöltként. 

Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes (Forrás: Facebook)
Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes. Forrás: Facebook

Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója töltötte fel a videórészletet a közösségi oldalára, amiből ismét azt lehet valószínűsíteni, Magyar Péterék még sehogy sem állnak a képviselőjelöltjeik kijelölésével. 

Forsthoffer Ágnes a videóban elárulta, hogy még azt sem tudja, ő indul-e egyáltalán. 

Ezeken tényleg csak röhögni lehet

– jegyezte meg az ügyet kommentálva Menczer Tamás.

 

Csak az ígérgetés, a hitegetés megy

Ahogy arról már írtunk, a választások napja egyre közeledik, így a pártoknak viszonylag rövid időn belül meg kell találniuk azt a 106 embert, akiket az egyéni választókerületekben indítanak. Ezzel a feladattal a pártok nagy része már vagy megvan, vagy nagyon közel jár hozzá, csak néhány hely kérdése nem dőlt még el. Azonban a Tisza Párt esetében – mint oly sok más esetben – itt sem láthatunk különösebben nagy munkatempót, szorgalmat vagy haladást.

Sőt az egyetlen párt, amely még csak halogatott és ígérgetett eddig, az a Tisza. Magyar Péter ugyanis már többször nagyon határozottan próbált mindenkit biztosítani arról, hogy lesz 106 jelöltjük, noha egyelőre a kijelentést – érthető módon – sokan kétkedéssel fogadják. 

Ráadásul a baloldali pártvezér kijelentéseit a nyáron lejátszódó önimádó produkció sem segítette.

Állítása szerint ugyanis pusztán a tisztesség akadályozza meg a Tisza Pártot abban, hogy ne indítsanak minden egyéni választókerületben Magyar Péter nevű személyeket. Az önimádat mintapéldájaként tündöklő pártvezér így fogalmazott: „Nem fogunk 106 darab Magyar Pétert egyéni képviselőnek indítani, pedig felmerült egyesekben, hogy névváltoztatással ezt is lehetne csinálni.”

 

Borítókép: Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke és Magyar Péter pártelnök (Forrás: YouTube)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu