Az Otthon start valós segítség azoknak, akik saját ingatlanban szeretnének élni

Mint azt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón kifejtette, piaci kamatozású hitelhez képest 10 millió forintonként havi 30 ezer forintot spórol, aki él ezzel a lehetőséggel. Így egy 50 milliós hitel esetén havi 150 ezret lehet spórolni.

Fotó: Csudai Sándor

Gulyás azt mondta, az indulás zökkentőmentesen zajlott, egy hét alatt több mint ötezer kérelmet nyújtottak be. A rendszerváltoztatás óta nem volt ilyen otthonteremtési program, amelyre ennyi idő alatt ennyi kérelem érkezett volna be. Gulyás Gergely tájékoztatott: a szabályokat úgy alakították, hogy 3 százalék a maximum, de vannak olyan bankok, amelyek ennél alacsonyabb kamatért kínálnak hitelt. Az önerőszabályokat a Magyar Nemzeti Bank biztosította.

A tárcavezető tájékoztatása szerint három hét alatt közel 30 ezer Otthon startos lakás megépítését célzó szándék érkezett a programirodához. Mint mondta, új lakások épülnek majd, amelyek árukat tekintve felső korlátozással rendelkeznek majd. Hozzátette:

azt várják, hogy ezek a számok a következő hetekben tovább fognak nőni, és el fogják érni az 50 ezret is.

A miniszter szerint a programmal az is jól jár, aki nem vesz részt benne, ugyanis jelentősen mérséklődtek az albérletárak, máshol pedig az árak növekedése mérséklődött. Az albérletek helyett ugyanis sokan élnek a hitel lehetőségével, így enyhül a nyomás az albérletpiacon. Úgy vélekedett, a program beváltotta a hozzá fűzött reményeket, így valós segítség azoknak, akik saját ingatlanban szeretnének élni.