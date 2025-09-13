Gulyás Gergely: A Tisza Pártnak Donald Tusk is segít

Az nem kérdés, hogy a hivatalban levő lengyel kormány és különösen annak vezetője mindent megtesz annak érdekében, hogy Budapesten ne konzervatív kormány legyen. Tarr Zoltán szavai így nem okoztak meglepetést, de figyelemre méltó, hogy a mögöttünk hagyott két évben Donald Tusk vezette kormány az Európai Bizottság által lejáratott jogállamiság alapjait számolta fel – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter erről a részletről töltött fel egy videót közösségi oldalára.

Mint korábban beszámoltunk róla, Tarr Zoltán arról beszélt, hogy a Tisza Párt szorosan együttműködik a Donald Tusk-féle varsói vezetéssel, külön csapat dolgozik azon, hogy Magyar Péterék felhasználhassák a lengyel tapasztalatokat Magyarországon a konzervatív kormányzattal szemben. Lengyelországban ugyanis sikerült az, ami nálunk nem: jelentős brüsszeli és háttérhatalmi hátszéllel megbuktatták 2023-ban a jobboldali kormányt.

A varsói kormányváltás nemcsak Brüsszel-barát politikát, hanem felforgatást, demokráciaellenes tisztogatásokat is eredményezett.

Donald Tusk egyébként már az előző magyar országgyűlési választások előtt aktívan kampányolt a hazai balliberális oldal mellett, többek között egy színpadon állt 2022 márciusában a bukott miniszterelnök-jelölttel, Márki-Zay Péterrel Budapesten.

