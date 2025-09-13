Gulyás GergelyTarr ZoltánLengyelországban

Gulyás Gergely: A Tisza Pártnak Donald Tusk is segít

Gulyás Gergely szerint Donald Tusk kormánya az elmúlt két évben a jogállamiság alapjait számolta fel Lengyelországban, miközben mindent megtesz azért, hogy Budapesten ne maradjon konzervatív kormány. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón hangsúlyozta: Tarr Zoltán szavai nem meglepők.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 17:20
Az nem kérdés, hogy a hivatalban levő lengyel kormány és különösen annak vezetője mindent megtesz annak érdekében, hogy Budapesten ne konzervatív kormány legyen. Tarr Zoltán szavai így nem okoztak meglepetést, de figyelemre méltó, hogy a mögöttünk hagyott két évben Donald Tusk vezette kormány az Európai Bizottság által lejáratott jogállamiság alapjait számolta fel – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter erről a részletről töltött fel egy videót közösségi oldalára.

Mint korábban beszámoltunk róla, Tarr Zoltán arról beszélt, hogy a Tisza Párt szorosan együttműködik a Donald Tusk-féle varsói vezetéssel, külön csapat dolgozik azon, hogy Magyar Péterék felhasználhassák a lengyel tapasztalatokat Magyarországon a konzervatív kormányzattal szemben. Lengyelországban ugyanis sikerült az, ami nálunk nem: jelentős brüsszeli és háttérhatalmi hátszéllel megbuktatták 2023-ban a jobboldali kormányt. 

A varsói kormányváltás nemcsak Brüsszel-barát politikát, hanem felforgatást, demokráciaellenes tisztogatásokat is eredményezett.

Donald Tusk egyébként már az előző magyar országgyűlési választások előtt aktívan kampányolt a hazai balliberális oldal mellett, többek között egy színpadon állt 2022 márciusában a bukott miniszterelnök-jelölttel, Márki-Zay Péterrel Budapesten.

Borítókép: Gulyás Gergely (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

