Gulyás Márton és a Partizán is ellenség lett a tiszások számára

Már az ellenzéki sajtót is elhallgattatnák a Tisza Párt aktivistái. A paranoia a párton belül olyan mértéket öltött, hogy Magyar Péter egyik utcafóruma kapcsán egy aktivista arról írt, meg kell akadályozni, hogy Gulyás Márton kérdezzen. Összeszedtük a Tisza Párt eddigi sajtó elleni támadásait.

Gábor Márton
2025. 09. 17. 14:15
Gulyás Márton és Aranyosi Péter a Partizánban Fotó: youtube
„Barcson ez a szemét Gulyás Marci megkezdte a romboló munkát. Már ’22-ben is megcsinálta a balhét, emlékeztek arra a szerencsétlen kikényszerített mondatára MZP-nek. Undorító lefizetett aknamunkás” – írta egy aktivista az egyik Tisza-sziget-tagokat tömörítő csoportban. 

facebook szöveg
Már Gulyás Marci sem elég ellenzéki a tiszásoknak (Forrás: Facebook)

A hölgy írásában kiemelte, 

szólni kellene, hogy a szigettagok ne nyilatkozzanak neki, mert a kérdése is mérgező. Nem tudok aludni a dühtől. Valahogy meg kell akadályozni, hogy már megint rábírjon valakit egy szerencsétlen nyilatkozatra.

A hozzászólások között a csoport adminisztrátora is megszólalt, ő pedig elmondta, a Tisza nevében senki sem nyilatkozhat. Vagyis mint kiderült, az egyszerű aktivistáknak is megtiltotta a véleményük nyilvános kifejezését Magyar Péter. 

A tiszás aktivista azon háborodott fel, hogy Gulyás Márton a Partizán élő műsorában a Tisza Párt és a szigetek kapcsolatáról kérdezte a párt egyik szimpatizánsát. A tiszás hölgy pedig bevallotta, vannak aggályok és feszültségek a párt és a Tisza-szigetek között. 

Nem csoda, hogy a Tisza-sziget-tagok is a sajtó elhallgattatásában gondolkodnak. A Magyar Péternek nem tetsző médiumok újságírói komoly veszélyben érezhetik magukat a tiszások rendezvényein, miután a felhergelt hívek rendszeresen agresszívan fenyegetik őket, sőt van, akit fizikai atrocitás is ért.

Legutóbb Kötcsén mutatta agresszív és erőszakos arcát a szeretetországról áradozó Tisza Párt, legalábbis, ami a Magyar Péter által nem kedvelt sajtóval történő bánásmódot illeti, bár egy helyben lakó háromgyerekes édesanyának is kijutott a párthívek offenzív fellépéséből. A pártvezér által felheccelt, már-már szektásság jeleit mutató szimpatizánsok három durva támadást is végrehajtottak.

 

Tiszás össztűz alatt a közmédia

A tiszások akasztással fenyegették a közmédia stábját, egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták Császár Attila riportert és kollégáit. A délután azonban egy csoport odáig fajult, hogy akasztással kezdett fenyegetőzni. Az M1 stábját egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe a Tisza-szimpatizánsok ezek után szintén belekötöttek. 

A csecsemőjét a karján tartó asszony elleni támadás elhárítására a rendőröknek kellett közbelépniük. Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének személyi operatőre instruálta az akasztással fenyegetőző tiszásokat, akiket az sem zavart, hogy az agresszív jelenetsort három gyermeknek kellett végignéznie. Az egyik szimpatizáns ezenkívül azt is üvöltötte, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt fel kell akasztani.

A közmédiát ért agresszív tiszás támadásról közleményt adott ki az MTVA Sajtó- és Marketingirodája, melyben azt írták: a politikai légkör elmérgesedése miatt a fokozódó durvaság és az erőszak retorikája egyre nehezebbé teszi az újságírói működést. A közmédia határozottan visszautasítja a Tisza Párt támogatóinak fenyegető és erőszakos magatartását, amelyet Császár Attila, az M1 riportere ellen tanúsítottak szeptember 7-én, Kötcsén.

A közmédia megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével és Jótollú magyar újságíró díjjal kitüntetett riportere, 

Császár Attila halálos fenyegetést kapott a Tisza Párt vasárnapi rendezvényén. A párt támogatói nyíltan az élete kioltására buzdítottak, majd a fenyegetések nyomán fizikai támadás ért egy családot.

 

Célpontban a Hír TV

A Kötcsére sereglett maroknyi tiszás a Hír TV riporterét, Futó Boglárkát is inzultálta. A Magyar Nemzet helyszíni tudósítója szemtanúja volt annak az esetnek, amikor néhányan körbevették az újságírót, aki éppen interjút készített egy résztvevővel. 

Egy Tisza-hívő nő, akinek ráadásul egy többször lerepülő fehér madár is volt a vállán, elkért egy hangosbeszélőt, és közvetlen közelről üvöltözött vele Futó Boglárka arcába, miután társai nagy nehezen bekapcsolták az eszközt. 

Az operatőr kamerája elé zászlót lógattak be, hogy ne tudjon normális helyszíni felvételt készíteni, és végig üvöltözve, a televíziósok legközvetlenebb személyes terébe nyomulva követték a munkájukat végző újságírókat.

A Tisza vezére egy tavaly novemberben nyilvánosságra került felvételen többek között beszélt: a Dunába lökné a televízió munkatársait. De Magyar Péter többször sértegette és alázta a csatorna riportereit is, még arra is akadt példa, hogy megfenyegette őket. Előfordult, hogy a Hír TV egyik kolléganőjének a családját kezdte támadni. 

 

Ruszin-Szendi Romulusz a Mandiner tudósítóját lökdöste

A harmadik fizikai atrocitás akkor történt, amikor Ruszin-Szendi Romulusz fellökte Móna Márkot, a Mandiner riporterét, miután az újságíró a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni a tokatábornokot.

Az állami pénzen elvégzett zsírleszívásáról elhíresült luxusaltábornagy azért viselkedhetett ilyen feszülten, mert kiderült, hogy a baloldali párt mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe, amit most hevesen próbálnak tagadni.

A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára hagynák meg a mostani 15 százalékos szja-szintet, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Korábban, 2024 augusztusában kidobták az Index stábját Magyar Péter nyilvános rendezvényéről. Magyar Péter a Margit-szigeti nagyrétre hívta támogatóit egy Tisza-piknik nevű rendezvényre, amelyen az Index stábja is részt vett, hogy tudósítson a pártelnök ünnepi beszédéről. Az esemény során a riportercsapat kritikus kérdésekkel fordult a résztvevőkhöz, többek között arról érdeklődve, miért tartották fontosnak az eseményen való részvételt, és hogyan értékelik a Tisza Párt EP- és önkormányzati választásokon elért eredményeit. 

Nem sokkal érkezésük után azonban a szervezők és a biztonsági őrök felszólították őket a távozásra, arra hivatkozva, hogy nem regisztráltak a rendezvényre. 

Később a Tisza Párt sajtóosztálya névtelen levelet küldött az Indexnek, amelyben letiltották a rendezvényen készült felvételek publikálását, és elismerték, hogy a szerkesztőség számára nem küldtek meghívót a nyilvánosan meghirdetett eseményre.

 

Kitiltották a Magyar Nemzet stábját a tiszások erdélyi táborából

Miután a Magyar Nemzet beszámolt a Közösségi párbeszéd tábor nevű erdélyi tisztás rendezvény megnyitójáról, a szervezők néhány órán belül kitiltották stábunkat a tábor területéről, jóllehet köszöntőjükben arra kérték az újságírókat, hogy azt írják le, amit látnak és hallanak. Nos, mi így tettünk. A tábor a szervezők szerint arról szólna, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, mindenkit meghallgatnak – kollégánkat mégis kizárták a rendezvényről.

A probléma az lehetett, hogy megírtuk, körülbelül húszan lehettek a Közösségi párbeszéd tábor nevű rendezvény hivatalos megnyitóján múlt pénteken az erdélyi Nagyadorjánban. A háromnapos programot, amelyre a szervezők nemcsak Erdélyből, hanem Magyarországról is várták az érdeklődőket, az Erdélyi Kossuth Tisza-sziget szervezte. A megnyitót az ötletgazda tartotta. Kátai István úgy fogalmazott, hogy a tábort nem Tusványos ellen szervezte, ugyanakkor ócsárolni kezdte a tusnádfürdői rendezvényt.

A megnyitót követően egy rövid kitérő után stábunk szeretett volna visszatérni a tábor területére, de kiderült, hogy

munkatársainkat időközben a megnyitóról beszámoló cikkünk miatt kitiltották onnan.

Azt is hozzátették, hogy szombaton is kerülje el stábunk a tiszások összes megmozdulását.

Elhallgattatták a kecskeméti képviselőt 

Augusztus elején Magyar Péter kecskeméti fórumán megjelent a helyi önkormányzat egyik fideszes képviselője, Laczkó-Zsámboki Angéla, aki azt kérdezte a Tisza elnökétől, hogy „támogatja-e Bódis Krisztina genderpropagandáját az óvodákban és az iskolákban?”. Mint ismert, a Tisza Párt társadalompolitikai szakértője ajánlót írt a Meseország mindenkié című könyvhöz.

Magyar Laczkó-Zsámboki kérdését propagandahazugságnak nevezte, ezután elvették a képviselőtől a mikrofont, majd pedig ráuszították a Tisza Párt követőit, és kikísérték a rendezvényről.

 

Nyerges Csenge szembesítette a Tisza Párt elnökét

Nyerges Csenge Zalaszentgróton, a Tisza rendezvényén szót kért, majd mintegy húsz percen keresztül vitázott a színpadon álló Magyar Péterrel. Egyebek közt számonkérte az ellenzék vezérén azt az epizódot, amikor az Európai Parlamentben egy képviselői kérdésre Magyar Péter tagadta, hogy felvette volna a feleségével folytatott beszélgetést, a kérdező képviselőt pedig orbáni propagandával vádolta meg Magyar. A zalaszentgróti rendezvényen Magyar Péter hazugnak nevezte az európai parlamenti intermezzóra rákérdező zalai hölgyet is. 

Milyen érzés éjjel-nappal hazudni a magyar emberek szemébe?

– reagált Magyar Péter. Nyerges Csenge végül húsz percen keresztül állta a sarat, míg a tiszás szeretetország persze végig kifütyülte, szidta, inzultálta Nyerges Csengét, és azóta is özönlenek a gyűlölködő tiszás álprofilok az oldalára. 

Borítókép: Gulyás Márton a Partizán műsorvezetőjeként (Forrás: YouTube)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

