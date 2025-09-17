Gulyás Márton és a Partizán is ellenség lett a tiszások számára

„Barcson ez a szemét Gulyás Marci megkezdte a romboló munkát. Már ’22-ben is megcsinálta a balhét, emlékeztek arra a szerencsétlen kikényszerített mondatára MZP-nek. Undorító lefizetett aknamunkás” – írta egy aktivista az egyik Tisza-sziget-tagokat tömörítő csoportban.

Már Gulyás Marci sem elég ellenzéki a tiszásoknak (Forrás: Facebook)

A hölgy írásában kiemelte,

szólni kellene, hogy a szigettagok ne nyilatkozzanak neki, mert a kérdése is mérgező. Nem tudok aludni a dühtől. Valahogy meg kell akadályozni, hogy már megint rábírjon valakit egy szerencsétlen nyilatkozatra.

A hozzászólások között a csoport adminisztrátora is megszólalt, ő pedig elmondta, a Tisza nevében senki sem nyilatkozhat. Vagyis mint kiderült, az egyszerű aktivistáknak is megtiltotta a véleményük nyilvános kifejezését Magyar Péter.

A tiszás aktivista azon háborodott fel, hogy Gulyás Márton a Partizán élő műsorában a Tisza Párt és a szigetek kapcsolatáról kérdezte a párt egyik szimpatizánsát. A tiszás hölgy pedig bevallotta, vannak aggályok és feszültségek a párt és a Tisza-szigetek között.

Nem csoda, hogy a Tisza-sziget-tagok is a sajtó elhallgattatásában gondolkodnak. A Magyar Péternek nem tetsző médiumok újságírói komoly veszélyben érezhetik magukat a tiszások rendezvényein, miután a felhergelt hívek rendszeresen agresszívan fenyegetik őket, sőt van, akit fizikai atrocitás is ért.

Legutóbb Kötcsén mutatta agresszív és erőszakos arcát a szeretetországról áradozó Tisza Párt, legalábbis, ami a Magyar Péter által nem kedvelt sajtóval történő bánásmódot illeti, bár egy helyben lakó háromgyerekes édesanyának is kijutott a párthívek offenzív fellépéséből. A pártvezér által felheccelt, már-már szektásság jeleit mutató szimpatizánsok három durva támadást is végrehajtottak.

Tiszás össztűz alatt a közmédia

A tiszások akasztással fenyegették a közmédia stábját, egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták Császár Attila riportert és kollégáit. A délután azonban egy csoport odáig fajult, hogy akasztással kezdett fenyegetőzni. Az M1 stábját egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe a Tisza-szimpatizánsok ezek után szintén belekötöttek.